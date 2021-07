Le nouveau kit extérieur 2021/22 de Chelsea voit un retour jaune emblématique alors que Mason Mount s’engage à créer des «moments plus spéciaux» après le dernier triomphe de la Ligue des champions

Chelsea a fait reculer les années avec son nouveau kit extérieur « Opti Yellow » pour la saison 2021/22.

Les Blues ont réintroduit la couleur emblématique avec un détail à fines rayures, une référence aux kits du passé, le club affirmant que le maillot jaune vif souligne la “nouvelle ère d’énergie de la jeunesse qui envahit le club”.

Chelsea FC

Les fans de Chelsea seront forcément impressionnés par leur nouvelle bande à l’extérieur

L’un de ces joueurs qui définit exactement cela est Mason Mount, diplômé de l’académie de la première équipe.

Sur le nouveau kit, il a déclaré : « Quand vous regardez au fil des ans, vous vous souvenez toujours des kits jaunes sur nos héros qui ont eu un impact.

« En tant que joueurs, je pense que nous pouvons faire de même et créer des moments encore plus spéciaux dans ce nouveau kit ! »

C’est un autre succès des géants des vêtements de sport Nike, qui ont opté pour un look plus classique et épuré pour la bande extérieure du côté londonien, en s’écartant du design plus moderne – certains pourraient dire criard – et qui divisent pour leur kit maison ce terme.

NIKE

Mount, photographié dans la nouvelle bande de maison de Chelsea, souhaite créer des «moments plus spéciaux»

Chelsea avait des kits à l’extérieur jaunes pendant une grande partie des années 1990, ainsi que les campagnes 2008/09, 2014/15 et 2018/19.

Le look frais est complété par un short noir et des chaussettes jaunes, tandis que le logo « Pride of London » est également visible à l’intérieur de la chemise.

La bande moderne est également fabriquée avec un tissu en polyester 100 % recyclé, fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées, ayant ainsi un impact positif sur l’environnement.

