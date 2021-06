Le nouveau label Prime Matter de Koch publiera Payday 3

L’allemand Koch Media a créé un tout nouveau label d’édition appelé Prime Matter.

Cette nouvelle entreprise a été annoncée hier et – selon une interview avec GI.biz avec le PDG de Koch Klemens Kundratitz – va avoir une équipe de taille similaire à son autre branche d’édition, Deep Silver.

Quant à la mission du label, Prime Matter mise sur des titres innovants, ce qui là encore, ne dit pas grand-chose. Ce qui est intéressant cependant, c’est la nature globale du jeu qu’il publie.

Il y a sept nouvelles IP dans les 13 jeux annoncés jusqu’à présent. L’éditeur a signé des titres de studios comme le Brésil (Dolmen), la Serbie (Scars Above), l’Islande (Echoes Of The End) et la Russie (Encased et Kings Bounty 2).

“Bien que le label soit géré depuis l’Allemagne, à travers cette sélection d’IP, nous voulons faire comprendre aux gens qu’il s’agit d’un label mondial”, a déclaré Kundratitz.

“Il s’agit de propriété intellectuelle établie et nouvelle, grand public et plus spécialisée. Nous sommes très ouverts, très flexibles dans notre approche et très proches des studios, favorisant la collaboration à l’échelle mondiale.

“La diversité est également importante. Avoir des jeunes de toutes les couleurs dans l’équipe à l’avenir, c’est vraiment une approche fraîche, jeune et globale que nous adoptons.”

Prime Matter va publier Payday 3, que Koch a signé en mars de cette année.

“Prime Matter est une nouvelle maison pour les jeux premium, offrant aux partenaires actuels et futurs toute l’expertise de Koch Media Group aux côtés d’une nouvelle équipe dynamique dédiée à maximiser leur véritable potentiel”, a déclaré Kundratitz dans un communiqué de presse annonçant le label.

“Le cœur de l’industrie des jeux vidéo est, bien sûr, le divertissement. Prime Matter cherchera constamment à innover et à inspirer les joueurs dans toutes ses activités tout en conservant les valeurs fondamentales de ce qui rend notre industrie si spéciale ; c’est intrinsèquement amusant. »

