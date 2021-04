Le nouveau laboratoire de haute technologie de Fred Hutch crée des cartes 3D de protéines pour faciliter la recherche thérapeutique et vaccinale

La professeure adjointe Melody Campbell prépare un échantillon dans le laboratoire de Cryo-EM à ressources partagées du Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. (Photo de Fred Hutch)

La Dre Melody Campbell était étudiante de premier cycle lorsqu’elle a remarqué pour la première fois la beauté et la puissance de la microscopie électronique cryogénique (cryo-EM), une technique qui utilise des températures extrêmes et un microscope électronique pour créer des cartes 3D de protéines.

L’image était époustouflante et Campbell a décidé à ce moment-là de concentrer sa carrière sur la technique révolutionnaire.

«Je suis une personne visuelle», a déclaré Campbell, maintenant professeur adjoint à la Division des sciences fondamentales du Fred Hutchinson Cancer Research Center. «Vous pouvez en apprendre beaucoup sur les protéines en les regardant.»

En février, après plus d’un an de planification, Campbell a lancé un nouveau laboratoire au Hutch, dans le cadre des efforts de l’organisation pour construire et développer la cryo-EM. La technique fournit un regard spectaculaire et utile sur les structures de tout, de l’ADN aux protéines en passant par les virus – y compris l’exemple récent pertinent de la protéine de pointe de coronavirus.

Une meilleure compréhension de leurs structures pourrait finalement conduire à de nouveaux traitements et vaccins ciblant des maladies allant des maladies auto-immunes au cancer et aux maladies infectieuses.

«Cryo-EM permet aux biologistes structuraux de tous horizons, même à un vieux cristallographe comme moi, de voir enfin les machines biologiques que nous rêvions de visualiser», a déclaré Barry Stoddard, professeur à la Division des sciences fondamentales de Fred Hutch , qui a aidé à défendre la nouvelle installation.

Comment fonctionne cryo-EM

Caleigh Azumaya, responsable de l’installation Cryo-EM, charge un échantillon dans le microscope Cryo-électronique. (Photo de Fred Hutch)

La Cryo-EM est une technique révolutionnaire – trois scientifiques ont remporté le prix Nobel de chimie 2017 pour leurs travaux d’amélioration de l’outil – qui permet aux chercheurs de voir de très petites choses telles que des virus ou des protéines.

La technique gèle les particules à -180 degrés Celsius, les emprisonnant dans une fine pellicule de glace non cristalline. Ce processus les protège non seulement, mais les maintient également dans leur environnement d’origine, exempts de produits chimiques ou de taches. Les scientifiques utilisent ensuite un microscope électronique et des algorithmes informatiques pour créer un modèle 3D de la structure.

Auparavant, les biologistes pouvaient voir ces minuscules particules en les cristallisant puis en utilisant des rayons X. Mais cette technique ne fournissait généralement qu’une image statique, a déclaré Stoddard.

Stoddard, un expert en structure protéique, a proposé l’analogie d’une image de cheval. Si vous ne pouviez voir qu’un cheval immobile dans un pâturage, il serait difficile de visualiser le cheval courant au Kentucky Derby. De même, la cryo-EM donne vie au mouvement complexe et à la structure des molécules en haute résolution, permettant aux chercheurs de mieux comprendre leur mouvement et leur fonction.

Ces images détaillées de la structure sont utiles pour le développement de traitements contre les maladies. De nombreux médicaments, y compris ceux qui combattent le cancer, agissent en se liant aux protéines. Voir comment les protéines sont structurées peut aider les chercheurs à mieux comprendre leur potentiel en tant que nouvelles cibles de médicaments.

Campbell s’intéresse particulièrement à une famille de protéines présentes à la surface des globules blancs. Ces protéines jouent un rôle dans les maladies auto-immunes et inflammatoires telles que le lupus. Une compréhension plus détaillée de la structure et de la fonction des protéines est la première étape du développement de thérapies adaptées.

L’exemple récent peut-être le plus pertinent de la façon dont d’autres scientifiques utilisent cette technologie en action est la protéine de pointe rouge sur l’image désormais emblématique du coronavirus. Comprendre comment les anticorps des patients COVID se sont liés à la protéine de pointe du virus a finalement conduit au développement de thérapies robustes pour lutter contre le COVID-19, a déclaré Campbell. Les structures cryo-EM antérieures de protéines de pointe de coronavirus apparentées ont guidé le développement des vaccins à ARNm répandus actuellement.

«Sa forme est si importante pour sa fonction et son fonctionnement», a déclaré Campbell.

Une configuration “ aventureuse ”

Campbell et Azumaya se situent entre des microscopes électroniques de 7 pieds. (Photo de Fred Hutch / Rachel Werther)

La mise en place du nouveau laboratoire de Hutch – qui a coûté environ 4 millions de dollars – a été «toute une aventure», qui a pris environ un an de préparation, a déclaré Campbell. Le laboratoire comprend deux microscopes électroniques: un Glacios et un Talos. Chacun mesure environ sept pieds de haut.

«C’est ironique – ils doivent être plus gros pour voir des choses plus petites», a déclaré Campbell en riant.

En plus de leur hauteur imposante, ils pèsent également des milliers de livres. En novembre, les nouvelles machines sont arrivées via plusieurs caisses sur deux énormes camions. Il a fallu une demi-journée pour les décharger.

Mais les défis de configuration ne se sont pas arrêtés là. Les microscopes sont très sensibles aux interférences électromagnétiques, ce qui est courant dans les grandes villes comme Seattle.

«Ce sont des machines vraiment capricieuses», a déclaré Campbell.

En fait, ils sont si sensibles aux vibrations que même parler fort pendant le travail peut conduire à une image floue. Pour éliminer les interférences, l’équipe de Hutch a mis en place un dispositif d’annulation électromagnétique à l’intérieur du boîtier du microscope qui mesure les interférences et envoie des ondes parfaitement perpendiculaires pour les annuler.

Un équipement spécialisé est nécessaire pour conserver les échantillons congelés à -180 degrés Celsius, y compris un vitrobot ou un robot de congélation. Lorsqu’ils sont au microscope, les échantillons doivent être conservés sous vide pour empêcher l’entrée d’autres particules susceptibles d’interférer avec les électrons, source d’éclairage.

Campbell et son équipe ont collecté les premières images haute résolution de la nouvelle installation en mars. La protéine Apoferritin se trouve dans l’intestin. (Image de Fred Hutch)

Auparavant, des scientifiques travaillant sur l’imagerie de petites particules étaient assis dans une pièce sombre penchée sur un microscope, collectant des données avec un film et déplaçant la platine du microscope pour chaque image. Désormais, Campbell peut indiquer au microscope les données à collecter, puis les laisser tranquilles pendant trois jours.

«Cela a rendu la cryo-EM beaucoup plus intéressante et accessible», dit-elle.

Au Hutch, il est prévu de renforcer les installations et le personnel pour revigorer et agrandir le champ. À l’heure actuelle, ils peuvent examiner une seule protéine ou un seul virus, mais l’espoir est de s’étendre à des structures plus grandes comme les cellules.

Pour l’instant, une seule protéine est plus que suffisante pour garder Campbell captivé. Elle et son équipe ont collecté les premières images haute résolution en mars: la protéine Apoferritin, qui se trouve dans l’intestin et peut stocker le fer. Les protéines sont si petites qu’elles n’ont pas de couleurs que les humains peuvent voir, alors Campbell a appliqué un bleu océan profond, un turquoise et un vert vibrant en l’honneur de la palette de couleurs du Hutch.

«C’était un essai mais aussi très excitant parce que toutes ces petites choses peuvent mal tourner», a déclaré Campbell. «Nous connaissions déjà la structure, mais cela nous a montré que tout fonctionnait comme il se doit – un grand soupir de soulagement.