Le nouveau lecteur RSS de Google Chrome est là pour rester

Nous savons maintenant qui remercier d’avoir ramené un lecteur RSS dans la rotonde de Google. La fonctionnalité de flux Web suspendue derrière un drapeau dans le navigateur Web Chrome depuis plusieurs mois est officiellement devenue publique.

Adrienne Porter Felt, ingénieur Chrome, s’est tournée vers Twitter pour vanter la possibilité pour les utilisateurs d’Android de suivre des sites et de lire leurs flux RSS chaque fois qu’ils dessinent un nouvel onglet. Appelant cela un projet qui lui est « proche et cher », elle a déclaré qu’un déploiement officiel est en cours, mais ceux qui ont installé Chrome 94 stable peuvent se diriger vers chrome://flags/#web-feed/ et activer le drapeau manuellement. Vous n’avez pas Chrome 94 ? Consultez le Play Store pour une mise à jour ou lancez APK Mirror.

À partir de là, les utilisateurs peuvent suivre n’importe quel site avec un flux RSS – sinon, demandez à votre développeur Web convivial de s’assurer qu’ils ont une balise vers le haut – en appuyant sur l’icône ⋮ dans la barre de navigation, puis en appuyant sur Suivre en bas de le menu. Ouvrez un nouvel onglet pour consulter votre nouveau flux.

Vale Google Reader, car il est mort bien avant l’heure, mais vive les flux Web sur Chrome.

Le suivi des flux viendra ensuite sur iOS, puis sur le bureau bien plus tard.

