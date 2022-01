Le nouveau Legion Y700 de Lenovo constitue un argument solide pour les tablettes de jeu Android

Un écran de 8,8″ conçu pour vos jeux préférés

Malgré les efforts de Google, Samsung et même Motorola, les tablettes Android n’ont jamais vraiment réussi à toucher le grand public, principalement en raison d’une expérience médiocre et du manque d’applications optimisées pour les tablettes. La pandémie a agi comme un coup de fouet pour les ardoises, car la demande a augmenté tandis que les cours et les réunions en ligne sont devenus la norme. Alors que nous avons vu le lancement de plusieurs tablettes destinées à la productivité au cours des dernières années, Lenovo cherche à cibler un tout autre créneau de clients avec sa prochaine tablette Legion Y700 : les joueurs.

La société a lancé quelques smartphones axés sur les jeux sous la marque Legion, mais ce sera sa première tablette de jeu. D’abord taquiné sur les réseaux sociaux chinois en décembre, un dirigeant de Lenovo a partagé plus de détails sur ses composants internes et ses fonctionnalités (via Liliputing). Le Legion Y700 arborera un écran LCD de 8,8 pouces avec une résolution de 2560 x 1600, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 240 Hz. Bien qu’elle soit destinée aux joueurs, l’ardoise de Lenovo n’abritera pas la dernière et la meilleure puce de Qualcomm. Au lieu de cela, un Snapdragon 870 pulsera à l’intérieur, alimentant toutes vos expériences alors que vous rivalisez pour la domination mondiale du jeu. Il comprendra également la prise en charge de Dolby Vision et des haut-parleurs certifiés JBL avec Dolby Audio.

Étant donné que la plupart des téléphones Android ont des rapports d’aspect plus élevés, un cadre de Lenovo a expliqué sur Weibo que la tablette prendrait en charge la possibilité d’ajuster le rapport d’aspect des jeux pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Cela se fait en ajoutant des barres noires en haut et en bas de la fenêtre.

Les images Legion Y700 partagées sur les réseaux sociaux confirment la présence d’un port USB-C, d’une seule caméra arrière et d’un panneau arrière en métal brossé. D’autres détails tels que la quantité de RAM, la durée de vie de la batterie, le prix et sa date de sortie n’ont pas encore été révélés.

Outre Legion Y700, Lenovo travaille également sur le téléphone de jeu Legion Y90 (via @jayadityaproto), qui serait doté d’un écran AMOLED de 6,92 pouces à 144 Hz, de deux ports USB-C et d’un système de refroidissement amélioré.

Lenovo est généralement très sélectif lorsqu’il s’agit de commercialiser ses produits sur les marchés internationaux. Il est peu probable que le Legion Y700 sorte de la Chine, d’autant plus que les tablettes Android ne s’envolent pas exactement des étagères. Si vous rêviez d’un remplacement de la tablette Shield de Nvidia aux États-Unis, vous devrez continuer à attendre.

