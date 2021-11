Le nouveau lieutenant-gouverneur de Virginie Winsome Sears DÉTRUIT Joy Reid à cause de sa haine de gauche

Peut-être que personne à MSNBC n’a souffert plus mardi soir avec les résultats des élections que l’animatrice de ReidOut Joy Reid, qui a pris sa vile bile en surmultipliée alors qu’elle appelé Républicains racistes, êtres humains « dangereux » et menaces à la « sécurité nationale ». Mais mercredi après-midi sur Fox News Channel, le lieutenant-gouverneur élu de Virginie Winsome Sears (R) a riposté et l’a défiée à un débat, mais s’est demandé « si elle est assez femme pour faire » ce.

Bien sûr, Reid et ses co-animateurs aux heures de grande écoute ont ignoré Sears et sa candidature historique alors qu’elle courait pour devenir (et sera) le premier lieutenant-gouverneur noir et la première femme de couleur à occuper un poste à l’échelle de l’État dans l’Old Dominion.

Sears apparaissait sur The Story lorsque l’animatrice Martha MacCallum lui a donné un exemple de ce que Reid avait dit sur MSNBC au sujet du billet Youngkin/Sears et de leurs électeurs (que nous avons couvert ici chez NewsBusters) :

Vous devez être prêt à dire que ces républicains sont dangereux. Que ce n’est pas un parti qui n’est qu’un autre parti politique qui n’est pas d’accord avec nous sur la politique fiscale. Qu’à ce stade, ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour notre sécurité nationale, car attiser ce nationalisme blanc mène finalement à des trucs durs.

La réaction de Sears a été presque immédiate : « Je souhaite que Joy Reid m’invite dans son émission. Je… voyons s’il est assez femme pour faire ça.

Ajoutant qu’elle « allez en un clin d’œil et nous aurions une vraie discussion sans que Joy parle de moi dans mon dos », Sears a dénoncé ses affirmations selon lesquelles le parti de Sears était raciste avant de conclure avec une déclaration directe à Reid :

Elle parle de suprématie blanche. Sait-elle que j’ai couru contre un suprémaciste blanc ? Je veux dire, Joy. Allez. Renseignez-vous sur les faits et venez me parler. Je vous attends.

La réponse de MacCallum ? Eh bien, cela reflétait celui d’à peu près tous ceux qui ont regardé ce clip: «Eh bien, nous espérons qu’elle vous en prendra. Vous avez beaucoup de choses à dire et beaucoup de gens sont très inspirés par votre message hier soir et votre victoire.

Plus tôt dans le segment, Sears a plus largement confronté la fixation de la gauche sur la race (cliquez sur « élargir »):

[W]ous encadrons trop de problèmes en termes de race et cela continue de nous diviser. Et, malheureusement, les politiciens l’utilisent comme un outil à cause des choses qui nous sont arrivées historiquement pour faire avancer, je pense, leurs objectifs infâmes. Si nous arrêtons de regarder la race et juste de regarder les gens parce que, voyez-vous, je détruis tous les récits sur la race. Regardez-moi! Regardez-moi! Je suis à un battement de cœur du poste de gouverneur au cas où quelque chose arriverait au gouverneur. Et comment allez-vous me dire que je suis une victime… Je ne suis pas né ici. Ce n’est pas ma culture, ce n’est pas mon pays, mais cela m’a permis – l’Amérique m’a permis de venir faire pour moi et ma famille. Et je me souviens quand je voulais aller à l’université, j’avais trois enfants de moins de cinq ans. Mon mari a pris un emploi moins bien rémunéré, il a donc pu rester à la maison car il avait déjà son diplôme. Et j’ai mis un de mes enfants à l’arrière d’un vélo pour pouvoir aller à l’université. Donc, personne ne peut dire que je ne sais pas ce que c’est d’être pauvre. Vous regardez le rêve américain ! Alors, on peut faire mieux et on n’est pas en 1963… On va toujours avoir des problèmes. Je comprends. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais vous pouvez voir ces gens à la frontière en ce moment, essayant d’entrer.

L’histoire de FNC avec Martha MacCallum

3 novembre 2021

15h30 Est GAGNANT SEARS [from her victory speech]: Quand j’ai rejoint le Corps des Marines, j’étais encore un Jamaïcain, mais ce pays avait tellement fait pour moi, j’étais prêt – prêt à mourir pour ce pays. [SCREEN WIPE] ETATS-UNIS! FOULE : États-Unis ! ETATS-UNIS! MACCALLUM: Le républicain Winsome Sears prononçant un discours émouvant alors que les électeurs de Virginie l’ont élue lieutenant-gouverneur. Faisons venir le lieutenant-gouverneur élu de Virginie, Winsome Sears. Très heureux de vous avoir avec nous. Félicitations à vous pour votre victoire. C’était merveilleux de vous voir avec votre belle famille accepter la victoire du lieutenant-gouverneur. Dis-moi, tu t’es senti ce matin mais tu t’es réveillé ? SEARS : Fatigué. [LAUGHS] [MACCALLUM LAUGHS] SEARS: Je n’avais dormi que peut-être deux heures et voici que les médias veulent parler de la course et je pense, j’ai l’impression de recommencer la campagne. Je perdais ma voix. Tu sais, se réveiller à 4 ou 5h du matin et c’est parti, partez, partez. MACCALLUM : Oui. SEARS : Alors, où, je pensais pouvoir dormir, non monsieur. MACCALLUM : Non monsieur, en effet. Donc, vous savez, évidemment, il y a beaucoup de discussions. Vous avez peut-être entendu dans le teaser avant notre segment. Vous êtes la première femme de couleur, femme, lieutenant-gouverneur de — de Virginie. Et j’ai pensé que c’était très intéressant hier soir quand vous venez de dire, vous savez, je suis noir, si vous n’avez pas remarqué – je pense que c’étaient vos mots – et puis vous avez dit, mais ce n’est pas à propos de ça. Qu’est-ce que vous entendez par là? SEARS : Parce que nous définissons trop de problèmes en termes de race et que cela continue de nous diviser. Et, malheureusement, les politiciens l’utilisent comme un outil à cause des choses qui nous sont arrivées historiquement pour faire avancer, je pense, leurs objectifs infâmes. Si nous arrêtons de regarder la race et juste de regarder les gens parce que, voyez-vous, je détruis tous les récits sur la race. Regardez-moi! Regardez-moi! Je suis à un battement de cœur du poste de gouverneur au cas où quelque chose arriverait au gouverneur. Et comment allez-vous me dire que je suis une victime et que je n’ai rien fait de spécial pour arriver ici à part rester à l’école et étudier. J’ai profité des opportunités qui sont disponibles ici en Amérique. Je ne suis pas né ici. Ce n’est pas ma culture, ce n’est pas mon pays, mais cela m’a permis – l’Amérique m’a permis de venir et de faire pour moi et ma famille. Et je me souviens quand je voulais aller à l’université, j’avais trois enfants de moins de cinq ans. Mon mari a pris un emploi moins bien rémunéré, il a donc pu rester à la maison car il avait déjà son diplôme. Et j’ai mis un de mes enfants à l’arrière d’un vélo pour pouvoir aller à l’université. Donc, personne ne peut dire que je ne sais pas ce que c’est d’être pauvre. Vous regardez le rêve américain ! Donc, nous pouvons faire mieux et ce n’est pas en 1963 que mon père est arrivé à l’apogée du mouvement des droits civiques, 17 jours avant que Martin Luther King Jr. ne prononce son discours I Have a Dream. Nous valons mieux que ça. On va toujours avoir des problèmes. Je comprends. Je ne dis pas que nous sommes parfaits mais vous pouvez voir ces gens à la frontière en ce moment, essayant d’entrer. Ils meurent d’envie d’entrer parce qu’ils savent, s’ils peuvent mettre un pied sur le sol américain, la trajectoire de leur des vies vont changer, tout comme pour mon père. MACCALLUM: Vous savez, voici ce que Joy Reid a dit hier soir et je veux juste obtenir une réponse rapide de, si je peux, sur MSNBC à propos de la victoire de Youngkin et de votre victoire. Regarde ça. JOIE REID [on MSNBC, 11/03/21]: Il faut être prêt à vocaliser que ces républicains sont dangereux. Que ce n’est pas un parti qui n’est qu’un autre parti politique qui n’est pas d’accord avec nous sur la politique fiscale. Qu’à ce stade, ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour notre sécurité nationale parce qu’attiser ce nationalisme blanc mène finalement à des trucs durs. M. MACCALLUM : Votre réaction à cela, Mme Sears ? SEARS : J’aimerais que Joy Reid m’invite dans son émission. Je… voyons si elle est assez femme pour faire ça. J’irais sans hésiter et nous aurions une vraie discussion sans que Joy parle de moi dans mon dos, si vous voulez. Elle parle de suprématie blanche. Sait-elle que j’ai couru contre un suprémaciste blanc ? Je veux dire, Joy. Allez. Renseignez-vous sur les faits et venez me parler. Je vous attends. MACCALLUM : Eh bien, nous espérons qu’elle vous suivra. Vous avez beaucoup de choses à dire et beaucoup de personnes très inspirées par votre message d’hier soir et votre victoire. Winsome Sears, le nouveau lieutenant-gouverneur, lorsque vous prêtez serment, de l’État de Virginie — du Commonwealth de Virginie. Merci beaucoup d’être ici aujourd’hui. Nous sommes impatients de vous parler à l’avenir. Merci m’dame SEARS : Merci, Marthe. MACCALLUM : Vous pariez. SEARS : Et merci à vos téléspectateurs. MACCALLUM : Vous pariez. Merci. Toutes nos félicitations.