Le nouveau livre d’accompagnement des Beatles, « Get Back », est sorti aujourd’hui

Le dernier livre officiel sur Les Beatles, intitulé The Beatles: Get Back, est sorti aujourd’hui via Callaway Arts & Entertainment. Le livre doit accompagner le documentaire du même nom.

Le 50e anniversaire de l’année d’adieu des Beatles est célébré en 2021 (un an de retard) avec la sortie du documentaire, Les Beatles : Revenez, du cinéaste Peter Jackson. Avant l’arrivée du film, la succession du groupe sortira le édition de luxe de Let It Be le 15 octobre. L’album contient des morceaux nouvellement remasterisés avec des tonnes de matériel inédit de ces sessions d’enregistrement. Ces deux événements spéciaux devraient être accompagnés du livre The Beatles: Get Back.

Le livre contient des photos d’Ethan A. Russell et de Linda McCartney (y compris la photo de couverture du livre), ainsi que des centaines d’images inédites d’images de film tirées des séquences originales en 16 mm réalisées par Michael Lindsay-Hogg et tournées par l’équipe de tournage. Les auteurs du livre sont les Beatles eux-mêmes. Son texte se compose principalement de conversations entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr avec leurs associés qui ont eu lieu pendant les sessions d’enregistrement Get Back en janvier 1969, transcrites à partir des enregistrements sonores originaux.

Le mois dernier, quatre autres morceaux ont été partagés de la prochaine édition spéciale de Let It Be des Beatles. « Get Back » (Take 8), « One After 909 (Take 3) », « I Me Mine (1970 Glyn Johns Mix) » et « Across The Universe (2021 Mix) » font leurs débuts numériques.

Let It Be Special Edition sortira le 15 octobre par Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Les collections physiques et numériques Super Deluxe contiendront 27 enregistrements de session inédits ainsi qu’un EP Let It Be à quatre pistes et le mix Get Backstereo LP à 14 pistes tout aussi inédit, compilé par Glyn Johns en mai 1969.

Les nouvelles prises et mélanges de chansons du célèbre album de 1970 font suite à l’apparition le mois dernier des trois premiers extraits du coffret, « Let It Be » (2021 Stereo Mix), « Don’t Let Me Down » (première performance sur le toit ) et « For You Blue » (Get Back LP Mix).

Achetez The Beatles: Get Back.