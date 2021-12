Le nouveau livre d’Aerosmith, On Tour 1973-1985 est maintenant disponible

Célébration du 50e anniversaire de la formation du classique Aerosmith lineup — Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton et Joey Kramer — un nouveau livre, Aerosmith On Tour: 1973-1985, relate de manière exhaustive la carrière du groupe sur la route pour la première fois.

Assister aux premiers concerts des rockers légendaires dans les auditoriums des lycées et les clubs miteux aux arènes et stades en tête d’affiche. Aerosmith On Tour: 1973-1985 dévoile son histoire via des critiques locales, des rapports de témoins oculaires, des comptes rendus de presse et des interviews d’initiés clés.

Écrit par Julian Gill, le livre suit le groupe alors qu’ils gagnent leurs galons sur le champ de bataille du rock and roll à la dure ouvrant pour des actes comme Les Kinks, Humble Pie et le Mahavishnu Orchestra, connaissant un succès retentissant avec les albums Toys In The Attic et Rocks, implosant à la fin des années 70, à la suite de troubles internes et de problèmes de toxicomanie, avant de se terminer triomphalement avec leur succès « Back In The Saddle » 1984 tournée de retrouvailles.

Le livre de 612 pages est complété par un festin de matériel visuel (annonces de concerts et de disques, critiques vintage et photographies) offrant un portrait captivant du plus grand groupe de rock and roll américain.

Depuis la fondation d’Aerosmith il y a 50 ans, le groupe a vendu plus de 150 millions d’albums dans le monde ; produit des clips musicaux qui définissent le genre tels que « Amazing », « Crazy », « Janie’s Got A Gun », « Livin’ On The Edge » et « Love In An Elevator » ; a lancé des tournées mondiales extravagantes qui ont battu tous les records, plus récemment avec leur succès retentissant en cours Résidence à Las Vegas.

Le groupe a brisé de nombreuses frontières, notamment en devenant le premier groupe de rock avec une collaboration hip-hop à succès commercial avec Run-DMC sur « Walk This Way » et le premier groupe de hard rock à apparaître lors d’un Spectacle de la mi-temps du Super Bowl avec leur performance en 2001, et en 1999, Aerosmith est devenu le premier groupe à avoir leur propre attraction à thème à Disney World en Floride, et plus tard à Paris avec le lancement des montagnes russes Rock ‘N’ Roller mettant en vedette Aerosmith.

