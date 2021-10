Le nouveau livre de Douthat détaille sa bataille personnelle contre une maladie mystérieuse

Ross Douthat est bien connu pour ses commentaires riches en perspicacité sur la politique, la culture et la religion (et pour avoir été le dernier conservateur du New York Times). Mais dans son nouveau livre « The Deep Places: A Memoir of Illness and Discovery », Douthat laisse ses lecteurs dans quelque chose de profondément personnel : l’histoire de son voyage à travers la maladie chronique.

À l’été 2015, Douthat – en bonne santé, dans la trentaine et sur le point de déménager sa jeune famille à la campagne – a soudainement été assailli par une douleur débilitante. Cela a commencé comme un mystère et a ensuite été identifié comme une maladie de Lyme chronique, mais pas avant que plusieurs médecins aient suggéré que sa souffrance était entièrement dans sa tête.

« The Deep Places » explore la controverse médicale liée aux maladies chroniques en général, et à Lyme en particulier. Le voyage de Douthat sera douloureusement familier à toute personne souffrant de maladies mystérieuses: il commence par une foi ferme dans la médecine moderne et traditionnelle et se rapproche de plus en plus de la marge à la recherche d’aide – et de quelqu’un qui le croit.

Bien que son histoire puisse être familière à beaucoup, Douthat la raconte mieux que la plupart. En tant que personne souffrant de plusieurs maladies chroniques de Lyme dans ma famille et ma communauté, je les ai souvent entendues raconter leurs histoires, discuter de leurs symptômes et partager leurs découvertes. Mais dans ces conversations compliquées pleines de «biofilms», «réactions Herxheimer» et «machines Rife» (oui, j’en avais entendu parler aussi), je me retrouve souvent incapable de suivre – et, je l’admets, un peu mystifié.

Douthat rend son combat contre une maladie complexe compréhensible et fascinant. J’ai trouvé le livre difficile à lâcher, le terminant à deux heures du matin. Ceux qui, comme moi, aiment une personne atteinte d’une maladie chronique trouveront dans ce livre quelque chose d’inestimable : une opportunité d’entrer dans l’esprit, le cœur et la réalité quotidienne de la victime. Le livre résonnera également avec tous ceux qui sont aux prises avec l’expérience plus large de la souffrance humaine – et la question de savoir pourquoi Dieu le permet.

Partager sa vulnérabilité

L’une des choses les plus rafraîchissantes à propos de ce livre, à notre époque de falsification et de bravade en ligne, est à quel point Douthat baisse sa garde. Il invite le lecteur dans ses expériences physiques les plus humbles et les plus bizarres, et dans ses expériences spirituelles les plus viscérales et désespérées. Quiconque a déjà cru en Dieu à travers de profondes souffrances sera ému par les histoires de Douthat de monter lentement un escalier d’église sur ses genoux, ou de supplier Dieu pour un signe sous la forme d’un dollar de sable au bord de la mer.

Ce sont ces récits transparents de douleur brute qui donnent à Douthat la crédibilité nécessaire pour parler des questions plus vastes. « Ce que j’ai appris de ma maladie », écrit-il, « c’est que la souffrance chronique peut faire croire en un Dieu providentiel, si vous avez une telle chose, vous sentir essentiel à votre survie, peu importe à quel point vous pouvez douter de la bonté de Dieu quand la douleur est à son paroxysme. Croire que votre souffrance est pour quelque chose, qu’on vous demande de la supporter, que vous êtes en quelque sorte supervisé et testé et éventuellement réprimandé d’une manière qui est en fin de compte pour votre bien, si seulement vous pouvez traverser la scolarité – tout cela est extrêmement utile pour maintenir une simple raison et un espoir de base. »

« Absolument, la religion est une béquille », admet-il, « et elle n’est pas seulement utile pour les faibles d’esprit, mais pour quiconque est aux prises avec une grave faiblesse.

Limites de la classe expert

Si une telle chose peut être qualifiée de spoiler, je vous en avertirai ici: Douthat a finalement réussi à traverser la scolarité. Au cours d’un long processus d’essais et d’erreurs, au cours duquel il a demandé de l’aide à des praticiens alternatifs, acquis des connaissances sur des forums en ligne d’autres malades et mené des expériences médicales sur son propre corps, il s’est battu pour revenir vers le bien-être – sinon la santé complète, quelque chose beaucoup plus près de lui.

L’épreuve a forcé Douthat, un membre des médias de l’establishment de la vieille garde, à se débattre avec les limites de la classe des experts – dans ce cas, la médecine de l’establishment. Ce n’est qu’en dépassant les limites des connaissances acceptées et certifiées qu’il a trouvé de l’aide, ce qui a naturellement façonné sa vision de la façon dont nous acceptons et certifions les connaissances. Bien sûr, c’est presque la même question que beaucoup débattent avec acharnement à l’ère de COVID-19 (qui est discutée vers la fin du livre), alors que le monde entier est confronté à une nouvelle et mystérieuse maladie.

Douthat établit un équilibre, ne rejetant pas l’establishment médical, mais lui demandant de repenser son approche. « Ce que les patients chroniques de Lyme demandent à ces sceptiques, ce n’est pas une nouvelle certitude pour remplacer l’ancienne, pas l’approbation d’un seul protocole ou d’une théorie », écrit-il dans le dernier chapitre. « Ce qu’ils demandent – ce qui est tout à fait raisonnable de demander face à tant de souffrance – c’est que les médecins ne se lavent pas simplement les mains, mais qu’ils embrassent plutôt l’esprit expérimental que la maladie chronique semble évidemment exiger. »

« The Deep Places » est un mémoire personnel émouvant avec une touche de mystère du vrai crime, mettant en vedette des spirochètes microscopiques comme méchant. C’est raconté avec le pathétique, la perspicacité et l’humilité de quelqu’un châtié par la souffrance. Dans une culture remplie de maladies cachées – du corps, de l’esprit et de l’âme – c’est une lecture intéressante.

Jayme Metzgar est un contributeur principal à The Federalist.