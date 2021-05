Le nouveau livre de Meghan Markle éviscéré alors que Piers Morgan met en évidence un éléphant massif dans la pièce | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex a été inspirée par le prince Harry et Archie pour écrire un livre pour enfants sur le lien entre un père et son fils vu à travers les yeux d’une mère. Mais l’ancien présentateur de Good Morning Britain, M. Morgan, a déclaré qu’il “avait ri aux éclats” suite à l’annonce de l’éditeur de Meghan.

Le journaliste a souligné les divisions de Meghan et du prince Harry avec leurs propres pères.

M. Morgan a cité la déclaration «chargée de jaillissements» de l’ancienne actrice selon laquelle le livre illustré capture «la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils».

Dans sa dernière chronique du Daily Mail, M. Morgan a déclaré: «Je me demande à quel point ces sentiments touchants résonneront avec sa propre famille ou celle de son mari?

“N’oublions pas, Mme Markle a impitoyablement renié son père Thomas et refuse d’avoir quoi que ce soit à voir avec lui malgré le fait qu’ils vivent maintenant à seulement 70 miles l’un de l’autre.”

L’ancien rédacteur en chef du journal a ajouté qu’Harry avait «saccagé» le prince Charles dans son interview avec Meghan avec Oprah Winfrey.

M. Morgan a déclaré: “Et impardonnablement, il l’a fait car Charles était désespérément inquiet pour SON père, le prince Philip, qui gisait gravement malade à l’hôpital et est décédé plus tard.

«Comment tout cela s’accorde-t-il avec l’hommage aux yeux brumeux de Meghan à« la chaleur, la joie et le confort de la relation entre pères et fils »?

“Très, très mal à l’aise, je suggérerais.”

Le jeune homme de 36 ans s’est plaint que son père l’avait interrompu financièrement à la suite de Megxit.

Et il a fait la déclaration extraordinaire que l’héritier du trône était “piégé” dans la famille royale.

Le livre de l’ex-actrice sera mis en vente le 8 juin et comprend des illustrations de l’artiste primé Christian Robinson.

Meghan, qui attend une fille cet été, a déclaré: “The Bench a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.”

«Ce poème est devenu cette histoire.

“Christian a superposé de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils de tous les horizons; cette représentation était particulièrement importante pour moi et Christian et j’ai travaillé en étroite collaboration pour illustrer ce lien spécial à travers un lentille inclusive.

“Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant qu’il le fait avec la mienne.”