Le nouveau livre de Meghan Markle sera «best-seller» grâce aux trolls – «Stick it to the haters» | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex devrait publier un livre pour enfants en juin sur les relations père-fils à travers le point de vue des mères. Le livre de Meghan s’intitule “ The Bench ” et serait inspiré par le lien entre son mari le prince Harry et leur bébé Archie.

L’annonce du livre de la duchesse a soulevé quelques sourcils sur son scénario.

Cela vient après que les Sussex se soient assis avec Oprah Winfrey pour une interview révélatrice dans laquelle Harry a souligné sa relation fragile avec son père, le prince Charles.

Le duc de Sussex a déclaré à l’animateur de l’émission de discussion américaine qu’il se sentait «vraiment déçu» par son père et qu’il «y avait beaucoup de mal».

Harry a déclaré que Charles «avait cessé de prendre mes appels» lorsque les Sussex ont décidé de se retirer en tant que membres de la famille royale.

«Quelle meilleure façon de s’en tenir à vos ennemis qu’en étant un succès retentissant? Attendez-vous à ce que The Bench arrive en tête de la liste des best-sellers. »

Meghan est également sur le point d’exprimer une version audio de son livre et l’histoire sera accompagnée d’images de l’illustrateur primé Christian Robinson.

Dans une déclaration, la duchesse a déclaré: «Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

“Ce poème est devenu cette histoire.”

Elle a ajouté: “J’espère que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant que le mien.”