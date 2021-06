Le nouveau livre de Scorpions détaille les expériences d’un fan brésilien et son amitié avec le groupe

Le livre “L’autre côté du spectacle – Mon histoire avec le groupe Scorpions”, écrit par David Araújo, raconte comment l’auteur brésilien est passé d’un fan fidèle à un ami de nombreux musiciens qui ont marqué l’histoire avec le SCORPION au cours des années. Avec l’avant-propos écrit par l’ancien SCORPION producteur Dieter Dierk, le livre est disponible en anglais et en portugais.

Après plus de 10 ans à se consacrer aux chantiers Nouvelles des Scorpions et Scorpions Brésil, David a été autorisé par ses idoles à utiliser le SCORPION logo officiel sur la couverture du livre.

“« L’autre côté du spectacle » contient (presque) toutes les expériences et histoires que j’ai eues avec le groupe SCORPION depuis le début : quand j’ai quitté une petite ville de la campagne de Bahia appelée Formosa do Rio Preto, aux nombreux concerts du groupe, aux rencontres et à la façon dont j’ai construit une véritable amitié avec eux », raconte David. “Outre les curiosités et les secrets du groupe, le livre mentionne également un certain nombre d’amis qui m’ont accompagné dans ce voyage.”

“L’autre côté du spectacle” comprend également des bonus incroyables pour les collectionneurs brésiliens qui affirment Davidle statut de « l’homme des statistiques », comme SCORPION guitariste Matthias Jabs a déclaré lorsqu’il a reconnu le fan lors de l’une des premières occasions où ils se sont rencontrés.

Interrogé par Rolling Stones Brésil sur le livre et sa relation avec l’auteur brésilien, SCORPION chanteur Klaus Meine mentionné: “David est un fan tellement fidèle et inconditionnel. Il a rencontré notre ancien producteur et il connaît tous les musiciens des années 70. Il est très motivé et mérite tout le soutien qu’il peut obtenir de notre part.”

SCORPION ont également montré leur soutien en dédicaçant des affiches en édition limitée du livre.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).