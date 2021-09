Le nouveau livre ‘Grey’s Anatomy’ explique pourquoi Patrick Dempsey a quitté la série à l’origine

Un livre non autorisé sur les coulisses du drame médical de longue date Grey’s Anatomy est en route. Comment sauver une vie : L’histoire intérieure de Grey’s Anatomy a été écrit par l’auteur Lynette Rice, et The Hollywood Reporter a publié un extrait juteux avant la date de sortie du livre le 21 septembre. Dans ce passage du livre, le producteur exécutif James D. Parriott s’est ouvert sur le drame entourant la sortie de Patrick Dempsey de la série au cours de la saison 11. La créatrice de la série Shonda Rhimes a pris la décision de tuer McDreamy lui-même, et du bruit des choses, Dempsey était plus que prêt à quitter le spectacle.

Selon Parriott, Dempsey et Rhimes étaient sérieusement en désaccord à la fin. “Il y avait des problèmes de RH” avec Dempsey, a expliqué Parriott. “Ce n’était en aucun cas sexuel. Il terrorisait en quelque sorte le plateau. Certains membres de la distribution avaient toutes sortes de SSPT avec lui. Il avait cette emprise sur le plateau où il savait qu’il pouvait arrêter la production et effrayer les gens. Le réseau et studio est descendu, et nous avons eu des sessions avec eux.”

“Je pense qu’il en avait juste fini avec le spectacle”, a déclaré Parriott. “Il n’aimait pas l’inconvénient de venir tous les jours et de travailler. Lui et Shonda étaient à couteaux tirés.” Alors qu’ils semblent s’être réconciliés maintenant que Derek Shepherd est revenu à Grey’s Anatomy sur la plage de l’esprit de Meredith dans la saison 17, il y avait aussi un conflit entre Dempsey et Ellen Pompeo. “Il y avait des moments où Ellen était frustrée par Patrick, et elle se fâchait parce qu’il ne travaillait pas autant”, a révélé l’ex-productrice exécutive Jeannine Renshaw. “Elle était très attachée à ce que les choses soient justes. Elle n’aimait tout simplement pas que Patrick se plaigne que” je suis là trop tard “ou” je suis là depuis trop longtemps ” alors qu’elle avait deux fois plus de scènes dans l’épisode comme il l’a fait.”

Cependant, lorsque Renshaw a élaboré, certaines des plaintes de Dempsey semblent un peu justifiées. “Quand j’en ai parlé à Patrick, je lui ai dit : ‘Regarde autour de toi. Ces gens sont là depuis 6h30.’ Il dirait, ‘Oh, ouais.’ Il comprendrait”, a-t-elle expliqué. “C’est juste que les acteurs ont tendance à voir les choses de leur propre point de vue… Il a tellement d’énergie et dirait :” Que se passe-t-il ensuite ? Il sort littéralement de sa peau, assis et attendant. Il veut conduire sa voiture de course ou faire quelque chose d’amusant. C’est l’enfant de la classe qui veut aller à la récréation.