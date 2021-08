Le nouveau logiciel anti-triche de Destiny 2 peut réduire la fréquence d’images

in

La vitrine Destiny 2 d’aujourd’hui comprenait un aperçu du nouveau contenu qui enthousiasme déjà les fans de la franchise. Cependant, il incluait également la prochaine étape de Bungie dans sa lutte contre les tricheurs, ce qui pourrait entraîner des effets secondaires. Le développeur utilise maintenant le logiciel anti-triche BattlEye dans Destiny 2, une étape qui devrait empêcher les tricheurs de jouer. Malheureusement, cela peut se faire aux dépens du joueur, ce qui aggrave le jeu.

Dans un article sur son site Web, Bungie a détaillé la mise en œuvre de BattlEye et exactement ce que le logiciel anti-triche fera. Selon le message, BattlEye permettra au développeur de “détecter plus de tricheurs actifs” mais “ce ne sera pas une solution miracle qui mettra fin à toutes les tricheries dans Destiny pour toujours”.

Pour le moment, BattlEye n’a pas non plus carte blanche pour bannir des joueurs. Bungie soumet le service à une sorte de période d’essai, avec une autorisation d’interdiction automatique venant “quelque temps avant la mise en ligne de Trials of Osiris le 10 septembre”.

Alors que le nouveau logiciel anti-triche empêchera probablement certains tricheurs de ruiner les jeux dans Destiny 2, les joueurs devront payer pour cette sécurité, non pas avec de l’argent mais de précieuses images par seconde. « Les solutions anti-triche nécessitent des ressources système supplémentaires pour surveiller et vous pouvez constater une réduction des images et des performances après la mise en ligne de la mise à jour 3.3.0 », a déclaré Bungie. BattlEye ralentira également le démarrage de Destiny 2, mais n’affectera pas les performances globales de votre système lorsque le jeu n’est pas en cours d’exécution.

Le message de Bungie poursuit en expliquant comment le développeur combat d’autres formes de triche dans Destiny 2, y compris le win trading, une pratique où les joueurs lancent intentionnellement des matchs pour améliorer le classement d’une autre équipe. Bungie “cible désormais les joueurs bannis qui s’engagent activement dans le trading de gains”.

L’action de Bungie contre les tricheurs dans Destiny 2 s’étend également en dehors du jeu et dans la salle d’audience. La société a récemment déposé une plainte conjointe avec Ubisoft contre Ring-1, un distributeur de triche qui vend des offres groupées de triche pour Destiny 2, Rainbow Six Siege et d’autres titres concurrents.

