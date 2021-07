Le nouveau logo touristique de Los Angeles est tellement Océan Pacifique des années 80 ⋆ .

Los Angeles a un nouveau logo. Comme moi, vous pouvez avoir deux réactions à cette nouvelle. La première : je ne savais pas que LA avait un logo. Suivi de près par, Qui a besoin d’un logo quand on a un équipement Dodgers ?

Mais LA a bel et bien un logo – un logo conçu par le Los Angeles Tourism and Convention Board dans le but de rehausser le profil de notre ville parmi, eh bien, les touristes et les congressistes. Le mois dernier, le logo a été rafraîchi après près d’une décennie.

Fini le script blanc réticent qui lisait “Los Angeles” et était décrit en bleu – une police qui s’efforçait de ne pas être le logo du magazine Los Angeles, et un bleu qui s’efforçait de ne pas être Dodger-y.

Essayer dur : L’ancien logo touristique de Los Angeles a été développé il y a une dizaine d’années.

(Office du tourisme et des congrès de Los Angeles)

Il a maintenant été remplacé par une écriture beaucoup plus percutante, livrée dans une palette tropicale de dégradés de couleurs – turquoise, rose et or – le tout placé sous l’image d’un soleil couchant. L’ancien logo tenait sans doute sa place sur un morceau de papier à en-tête ; le nouveau est prêt à enfiler des t-shirts de plage sorbet-y. (Plus à ce sujet plus tard.)

Le logo de Los Angeles est une collaboration entre Shepard Fairey’s Studio Number One et House Industries, une boutique de design dirigée par Andy Cruz avec une spécialité dans les logos et les polices. Le lancement est programmé pour la réouverture de Los Angeles à la suite de la pandémie. (Cela fait partie d’une nouvelle campagne promotionnelle qui présente LA comme « votre histoire de retour. »)

Le design multicolore a été claironné comme reflétant la diversité de Los Angeles. Fairey, dans un communiqué accompagnant la publication, a déclaré qu’une partie du défi consistait à concevoir “une marque représentant toutes les choses que Los Angeles signifie pour les gens”.

Le nouveau logo de Los Angeles est le fruit d’une collaboration entre le studio Number One de Shepard Fairey et House Industries, dirigé par Andy Cruz.

(Office du tourisme et des congrès de Los Angeles)

Il devait également avoir un large attrait auprès de ses clients potentiels, qu’il s’agisse d’entreprises mondiales cherchant à réserver des conventions à Los Angeles ou de touristes qui pensent qu’ils pourraient réellement voir une célébrité à Hollywood. Et, comme cela a été bien noté dans un article sur la refonte de Fast Company, « une partie de la mission consistait à attirer la génération Z et les visiteurs du millénaire des marchés clés ».

La génération X n’est mentionnée absolument nulle part. Je comprends que nous sommes des manivelles d’âge moyen et personne ne veut de nous, mais s’il y a une ère de design que le nouveau logo canalise, ce sont les années 80. Et devinez qui était vivant et secouait l’Aqua Net à l’époque ?

Lorsque le nouveau logo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux au début de cette semaine, certaines premières évaluations l’ont comparé à la conception graphique de l’émission policière des années 80 “Miami Vice”.

Je ne suis pas d’accord. Les logos peuvent partager la couleur turquoise, mais le logo “Miami Vice” est angulaire, inspiré de l’Art Déco. (Si le logo ressemble à Miami, c’est le design flamboyant des uniformes 2018 du Miami Heat, qui comportait un logo de script inspiré d’une police utilisée à la Miami Arena dans les années 1980.)

Plus que tout, le nouveau logo de LA est fermement ancré dans la culture du surf californien.

Cruz a déclaré à Fast Company que l’équipe s’était inspirée des panneaux peints à la main et du matériel de skate, tels que les decks produits par l’icône de “Dogtown & Z-Boys”, Tony Alva, qui comportent souvent un logo avec un script en gras. Quand j’ai vu le design, j’ai immédiatement été ramené aux T-shirts de la marque Ocean Pacific de ma jeunesse, qui étaient souvent ornés de logos en dégradé et d’images de palmiers et de couchers de soleil.

Le nouveau logo de LA est affiché sur un panneau d’affichage devant l’hôtel Roosevelt à Hollywood.

(Office du tourisme et des congrès de Los Angeles)

Ocean Pacific – mieux connu sous le nom d’OP – était également célèbre pour ses shorts pour hommes en velours côtelé incroyablement populaires, qui se matérialisent toujours régulièrement comme des articles vintage sur EBay (certains autour de 100 $). Fondée en 1972 par Jim Jenks alors qu’il travaillait dans un magasin de surf d’Encinitas, la marque, avec Hang Ten, est devenue l’une des premières à commercialiser la mode de surf auprès d’un public au-delà des surfeurs.

OP a vendu une vision du style de vie californien qui avait un goût d’eau salée et était personnifié par de jolies blondes ensoleillées. À son apogée, ses opérations de licence ont dépassé 400 millions de dollars. Mais après des problèmes financiers et des luttes internes dans les années 1990, le nom a finalement été vendu à la société de licence Iconix Brand Group en 2006. Aujourd’hui, il est toujours possible d’acheter des chars avec le logo dégradé OP des années 80 dans le cadre de la collection « heritage » de la marque. . (Ne vous inquiétez pas, Gen-X, nous ne sommes pas vieux, nous sommes « l’héritage. ») La société publie régulièrement des images de retour de ses créations vintage sur Instagram – des retours en arrière qui iraient bien avec le nouveau logo de Los Angeles .

Certes, les racines du surf design sont plus profondes que l’OP. La palette de couleurs tropicales était quelque chose qui avait été popularisé une génération auparavant – par des graphistes tels que John Van Hamersveld, qui a conçu l’affiche de “The Endless Summer”, aidant ainsi à transformer les nuances vives d’orange, de rose et de jaune en éléments de base du design graphique. (Une pièce fascinante de Vanity Fair sur l’histoire de la conception de l’affiche, cite Lorraine Wild, ancienne directrice du programme de conception graphique de CalArts, qui a noté qu’avant cette affiche, l’orange n’était pas une couleur “utilisée par les concepteurs sérieux de la côte est .”)

Comme ses ancêtres du design, le logo du LA Tourism and Convention Board vise à canaliser l’ambiance du paradis terrestre – LA comme terre de vagues savoureuses et de couchers de soleil éthérés. C’est un logo nostalgique des bus VW et des magazines de surf.

Il s’agit d’un LA qui est souvent plus illusion que vérité, un LA qui ne pourrait pas se sentir plus éloigné de celui qui a émergé, traîné et divisé, à la suite de la pandémie, où les batailles politiques font rage autour du nettoyage des campements de sans-abri en bord de mer à Venise.

Mais le marketing des voyages n’est pas porteur de nouvelles dures. C’est un grain de vérité servi dans une généreuse panure de fantaisie. C’est probablement pourquoi personne ne m’a demandé de concevoir le logo. Parce que le vrai logo de LA n’est pas un coucher de soleil. C’est l’une de ces stations-service en feu peintes par Ed Ruscha.

