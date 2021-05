Le nouveau look Deontay Wilder publie une vidéo de formation sur la vengeance avant le match revanche de Tyson Fury

Deontay Wilder a tout changé au sommet de la boxe la semaine dernière.

Tyson Fury avait annoncé que son combat avec Anthony Joshua était “ à 100% ” uniquement pour que l’équipe de Wilder remporte une audience d’arbitrage qui concluait qu’il avait un droit contractuel de faire face à Fury pour la troisième fois et avant le 15 septembre.

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra apparemment tout recommencer

Maintenant, nous sommes passés du combat incontesté pour le titre des poids lourds entre Fury et Joshua en Arabie saoudite le 14 août à Fury affrontant probablement Wilder pour la troisième fois le 24 juillet à Las Vegas et Joshua a deux jours pour décider quand affronter Oleksandr Usyk.

Wilder avait été extrêmement calme ces derniers mois. Il n’avait pas beaucoup dit depuis la litanie d’excuses qu’il avait proposées à la suite de la défaite écrasante de Fury en février 2020.

Cependant, le nouveau look américain a posté une vidéo de formation hier et il a sous-titré le message avec les paroles de 2Pac “ La vengeance est la plus douce joie, à côté de se faire p *** y. ”

Cela a été une période de temps déroutante. Frank Warren et Eddie Hearn ont tous deux exprimé qu’ils avaient espéré que Top Rank pourrait régler une taxe de retrait avec Wilder afin que le combat avec Joshua puisse se poursuivre.

Wilder a déclaré qu’il ne pouvait pas être payé pour se retirer avec l’entraîneur Malik Scott en disant: «Il veut du sang et non de l’argent. Le châtiment est sur nous.

Arum a dit qu’ils ne le paieraient pas de toute façon car il était plus facile de se débarrasser de lui maintenant.

Fury a déclaré que Wilder était en effet intéressé par de l’argent sérieux et a déclaré que le bombardier de bronze “avait demandé 20 millions de dollars (14 millions de livres sterling) pour se déplacer.” Le Gypsy King a ajouté: “On dirait que je devrai à nouveau lui casser le crâne.”

Ryan Hafey / PBC

Wilder est l’ancien champion des poids lourds WBC

Joshua et Fury ont fait des allers-retours sur Twitter mercredi soir alors que le premier accusait le second d’avoir annoncé le combat alors qu’il savait que l’affaire d’arbitrage était toujours pendante.

Fury a riposté en disant qu’il affronterait AJ dans un combat à mains nues ce week-end.

On pense que tous les camps espèrent toujours que le duo se rencontrera fin 2021 et se remettra sur les rails pour leur accord de deux combats.

Cependant, Wilder et Usyk sont deux obstacles très dangereux que les deux hommes devront surmonter dans les mois à venir.