Le nouveau MacBook Air d’Apple bénéficiera d’une mise à niveau massive de l’affichage l’année prochaine

Les rumeurs de MacBook disent qu’il n’y a qu’une seule grande mise à niveau qu’Apple prévoit pour cette année, et c’est le MacBook Pro 2021. L’Air doit également subir une refonte massive, mais cela n’arrivera pas avant l’année prochaine. C’est ce que disent des rapports récents, et un initié de confiance est de retour avec plus de détails sur la refonte complète du MacBook Air. L’ordinateur portable sera disponible en plusieurs couleurs, une affirmation que nous avons déjà entendue. Le responsable ajoute que le 2022 Air ressemblera aux ordinateurs portables Pro redessinés. Plus important encore, le nouveau MacBook Air offrira également aux acheteurs une mise à niveau massive de l’affichage, en ligne avec le Pro.

En novembre dernier, Apple a brouillé les frontières entre le MacBook Air et le Pro en dévoilant le processeur personnalisé M1. Les modèles 2020 Air et Pro ont secoué le même silicium. Le M1 s’est également retrouvé dans les modèles Mac mini 2020, iMac 2021 et iPad Pro 2021. Cela signifiait que l’Air et le Pro offriraient les mêmes performances. Eh bien, c’est presque la même chose, car le Pro de base a un cœur GPU supplémentaire et un refroidissement actif qui lui permet d’exécuter des tâches gourmandes en ressources pendant de plus longues périodes.

Mis à part les performances, les MacBook Air et Pro ont toujours des designs distinctifs. Cependant, si la dernière affirmation de Ming-Chi Kuo est exacte, le nouvel Air ressemblera au MacBook Pro qu’Apple est sur le point de présenter.

Nouvelle refonte du MacBook Air

Selon MacRumors, l’analyste a déclaré dans une nouvelle note de recherche qu’Apple prévoyait de lancer un nouveau MacBook Air à la mi-2022.

L’ordinateur portable présentera un « tout nouveau design », similaire au MacBook Pro 2021. Les nouveaux ordinateurs portables Pro seront censés présenter des bords supérieur et inférieur plus plats. Ils offriront également aux utilisateurs un accès à plus de ports et ramèneront la charge MagSafe. On ne sait pas si le nouvel Air comprendrait également ces éléments de conception du MacBook Pro 2021.

Kuo a déclaré que le nouvel Air sera disponible en différentes couleurs, ce qu’ont dit d’autres leakers plus tôt cette année.

La grande mise à niveau de l’affichage

La mise à niveau de l’écran est plus importante que les options de couleur ou le design. Le nouveau MacBook Air sera doté d’un écran mini-LED. C’est la même technologie d’affichage qu’Apple a utilisée pour l’iPad Pro 12,9 pouces cette année. Les MacBook Pro 2021 14 pouces et 16 pouces seront également dotés d’écrans mini-LED.

Kuo affirme que le fabricant d’écrans chinois BOE fournira les écrans mini-LED qu’Apple utilisera pour le MacBook Air. Pendant ce temps, LG, Foxconn’s GIS et Sharp fabriqueront des écrans mini-LED pour les modèles MacBook Pro.

Enfin, l’analyste pourrait également avoir des nouvelles du prix de l’Air. Il a déclaré qu’il n’était pas certain qu’Apple continuerait à vendre le MacBook M1 une fois le modèle mini-LED arrivé. Si le MacBook Air M1 reste en stock, il restera l’Air le moins cher de la gamme Apple. Si le modèle M1 est abandonné, le nouveau MacBook Air commencera à 999 $.

Cette prédiction implique que le MacBook Air ne bénéficiera d’aucune mise à niveau de puce cette année, tandis que le MacBook Pro passera censément à la puce M1X.

