Le nouveau MacBook Pro 16″ ne pourra pas recevoir de charge maximale via USB-C

19/10/2021

Le à 17:27 CEST

Claudio Torres Rojas

Hier, l’événement Apple « Unleashed » a eu lieu où la société a profité de l’occasion pour annoncer plusieurs de ses nouveaux produits et à venir. Les faits saillants ont été les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces et dont vous pouvez lire toutes les caractéristiques ce lien. Parmi toutes ces caractéristiques se distingue non seulement sa grande capacité de performance mais aussi sa longue durée de vie de la batterie et le rapide qu’il est capable de charger.

Comme collecté dans ., Cette remarquable capacité de charge rapide est due au MacBook Pro 16″ C’est le premier ordinateur portable à dépasser les 100W de charge. Cependant, cela ne peut se faire que via le câble MagStrafe 3 fourni avec le MacBook Pro 2021, et cela ne sera pas possible via les ports USB-C. La raison est assez simple, et c’est que les câbles USB-C ne prennent pas en charge de telles puissances de charge. Au maximum, supporte jusqu’à 100W.

Les tarifs du nouveau MacBook Pro 2021 à partir de 2 249 euros

| Google

Apple a participé au développement de l’USB PD 3.1 EPR, qui peut arriver à supporter une charge de 240W. C’est précisément ce type de modèle USB qu’utilise le chargeur MacBook Pro 2021. Le problème est dans ce qui a déjà été mentionné : même s’ils veulent en faire un standard, c’est quelque chose de tellement nouveau qu’il n’y a toujours pas d’USB-C à Câbles USB-C EPR disponibles.

Il est à noter que des câbles de ces caractéristiques sont déjà en cours de développement. De plus, si vous obtenez le nouveau MacBook Pro à partir de 2021, vous pouvez le charger avec plus de 100W de puissance via le MagStrafe 3. Pour vous faire une idée, il pourra charger jusqu’à 50% de la batterie de l’ordinateur portable en seulement 30 minutes.