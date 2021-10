Le nouveau MacBook Pro 16 pouces obtient une comparaison de modèles pratiques et plus anciens

Après la première vidéo de déballage et les premières photos réelles du MacBook Pro 14 pouces apparues en ligne hier, il est maintenant temps pour la première utilisation du MacBook Pro 16 pouces alimenté par le processeur M1 Pro. Tel que publié par un utilisateur de Reddit, il y a une nouvelle vidéo en ligne publiée par YouTuber SANG SÁNG SUỐT montrant à quoi ressemble le nouveau MacBook Pro M1 Pro 16 pouces dans la vraie vie et comparé à l’ancien modèle Intel 15 pouces.

Dans la vidéo, plus particulièrement, vous pouvez voir tous les nouveaux ports : emplacement HDMI, prise casque, trois ports Thunderbolt et un port SD également. Non seulement cela, nous pouvons voir comment l’encoche – ou la « webcam ménage » – fonctionne dans Safari. Dans ce cas, une barre noire recouvre tout et l’encoche devient imperceptible.

Comparé au modèle Intel 15 pouces, ce nouveau MacBook Pro 16 pouces semble légèrement plus grand, bien qu’il soit légèrement plus petit que le modèle Intel 16 pouces.

Ce nouveau MacBook Pro a été présenté lors de l’événement « Unleashed » d’Apple avec deux versions : 14 pouces et 16 pouces. Pour la première fois, un MacBook Pro est doté d’une webcam 1080p et, par rapport au dernier processeur M1, Apple affirme que la puce M1 Pro peut offrir des performances 70 % plus rapides et des performances GPU 2 fois plus rapides que le processeur précédent.

Non seulement cela, mais les lunettes sont plus minces bien que le nouveau MacBook Pro 16 pouces soit un peu plus lourd. Bien que nous ne parlions pas vietnamien, il est intéressant de regarder la vidéo de 8 minutes comparant ce nouveau Mac avec l’ancien MacBook Pro 15 pouces.

Selon Apple, les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec les puces M1 Pro et M1 Max seront disponibles mardi 26 octobre prochain. Bien que les précommandes aient commencé à se préparer pour l’expédition, c’est la première fois nous voyons ce nouveau Mac dans la vraie vie.

Voulez-vous en savoir plus sur la façon dont il se compare à d’autres modèles? Cliquez ici. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez regarder une première prise en main du nouveau Mac avec la puce M1 Pro.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :