Le nouveau MacBook Pro 16″, puce M1 Pro et 16 Go de RAM est désormais 95 euros moins cher sur Amazon | Technologie

Le puissant MacBook Pro 16 pouces avec le nouveau processeur 10 cœurs M1 Pro est déjà moins cher sur Amazon.

Les deux nouveaux MacBook Pro avec les processeurs M1 Max et M1 Pro obtiennent certaines des meilleures critiques possibles dans les ordinateurs portables professionnels. Une partie de la faute vient de ces nouveaux processeurs, mais aussi du retour des ports et du MagSafe.

Leur principal problème est le prix, ce sont des ordinateurs portables chers et conçus pour les professionnels qui écoulent chaque centime que cela coûte. Heureusement, ces nouveaux ordinateurs portables sont déjà moins chers même s’ils viennent d’être introduits.

Ce nouveau MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Pro 10 cœurs et GPU 16 cœurs Il est désormais disponible sur Amazon au prix de 2 675 euros.

L’ordinateur portable 16″ le plus puissant d’Apple avec la nouvelle puce M1 Pro avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 16 cœurs et un SSD de 512 Go.

Le prix d’origine de cet ordinateur portable Apple est de 2 749 euros, vous le ramenez donc à la maison avec un peu plus de 95 euros de remise.

Il s’agit de l’ordinateur portable 16 pouces d’entrée de gamme d’Apple. Il a un Puce M1 Pro à 10 et 16 cœurs dans le GPU et un SSD de 512 Go. Une équipe parfaite pour les professionnels de la 3D, du montage vidéo ou de la photographie. Il dispose également d’un écran Retina XDR de 16 pouces.

Apple a enfin rendu certains des ports que les professionnels réclamaient, comme le lecteur de carte SD, la connexion HDMI et la connexion MagSafe pour la recharge.

A aussi 3 ports USB-C avec Thunderbolt 4 et USB 4, les deux standards avec une bande passante de 40 Gb/s.

Il y a une raison à ce bon prix sur Amazon pour une équipe qui vient d’être lancée sur le marché et c’est qu’il n’y a pas de stock pour le moment. C’est une astuce que le magasin utilise, il met des produits moins chers quand il n’y a pas de stock et quand les unités arrivent, il les fait vendre et ils vont directement à leurs nouveaux propriétaires.

Amazon stocke généralement ces ordinateurs portables en quelques jours, donc si cela ne vous dérange pas d’attendre un peu, vous pouvez économiser 95 euros sur l’un des ordinateurs portables les plus puissants d’Apple.

Obtenez ce MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Pro pour 2 675 euros et livraison gratuite.

Si vous vous inscrivez à Amazon Prime, la livraison sera gratuite et la livraison sera rapide. Par conséquent, dès que plus de stock arrivera, il ira directement à votre porte. Vous bénéficierez d’un essai gratuit de 30 jours et d’un accès aux services Amazon, tels que Prime Video.

