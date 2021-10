Le nouveau MacBook Pro (2021) a-t-il Face ID ?

Meilleure réponse: Non, le MacBook Pro 2021 ne contient pas de module Face ID dans sa nouvelle encoche curieuse, mais la rumeur veut que cette fonctionnalité soit bientôt disponible.

Pourquoi pas?

Étant donné qu’Apple détient depuis longtemps le brevet d’un MacBook doté de la technologie Face ID, il semble étrange qu’ils n’aient pas inclus le module dans la nouvelle encoche de type iPhone révélée dans le MacBook Pro 2021. Au lieu de cela, l’encoche dont on parle beaucoup contient la caméra 1080p habituelle et la lumière LED verte, ainsi qu’un nouveau capteur TrueTone et un capteur de lumière. Ces nouveaux capteurs sont conçus pour améliorer votre apparence lors des appels vidéo et améliorer les réglages du rétroéclairage du clavier. Mais pourquoi pas de Face ID ?

Il y a plusieurs rumeurs pour expliquer le manque surprenant de FaceID dans l’encoche. Certains disent que la conception était en place (car sinon, pourquoi avoir un brevet ?), mais des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont perturbé les plans. Un autre moulin à rumeurs a affirmé que l’écran du MacBook est tout simplement trop mince pour abriter le module FaceID contenu dans un iPhone et qu’Apple attend une conception technologique future plus rationalisée.

Que ces rumeurs soient vraies ou non, c’est à chacun de deviner, mais elles pourraient expliquer la nouvelle encoche visible et son manque d’identification faciale. Quoi qu’il en soit, il semble qu’Apple fasse tout son possible pour ouvrir la voie à un futur MacBook contenant une fonction Face ID.

Où le trouver ?

Si vous recherchez un Mac avec Face ID, vous devez attendre. Cette fonctionnalité arrivera probablement sur Mac à un moment donné, mais nous ne savons pas quand. Pour l’instant, vous devrez vous contenter d’iPhones génération X plus tard ou de n’importe quel modèle d’iPad Pro. Au moins, nous avons Touch ID sur tous les derniers modèles de MacBook, et c’est la prochaine meilleure chose.

Notre choix

MacBook Pro (2021)

Nouvelle encoche et un gros processeur

Bien que l’absence de Face ID puisse être une petite déception, il y a beaucoup à aimer sur le MacBook Pro (2021). Le meilleur processeur pour ordinateur portable au monde est un début, avec un affichage incroyable et un taux de rafraîchissement plus élevé.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.