Le nouveau MacBook Pro 2021 semble avoir des problèmes avec le lecteur de carte SD | La technologie

Les utilisateurs se plaignent du fait que l’emplacement pour carte SD des nouveaux MacBook Pro ne fonctionne pas comme il se doit, et il semble qu’Apple soit déjà au courant du problème.

Investir dans un appareil comme les MacBook Pro 14 et 16 pouces récemment lancés est très important pour le consommateur, car il s’agit de dépenser de l’argent pour un produit qui vaut à la fois la productivité et le divertissement, et chacune de ses fonctionnalités devrait donner la taille lors de leur utilisation, mais il semble que ces modèles ne s’entendent pas avec les cartes SD.

Et c’est bien là l’une des principales nouveautés des MacBook Pro 14 et 16 pouces était l’inclusion de la fente pour carte SD, ainsi que le connecteur MagSafe et le port HDMI 2.0. Grâce à la fente pour carte SD, les utilisateurs peuvent transférer leurs photos ou vidéos beaucoup plus rapidement sans avoir à utiliser un adaptateur comme dans les versions précédentes de l’appareil.

Cependant, au cours des dernières heures, il a été signalé, via des macros, que la fente pour carte SD de ces nouveaux modèles du MacBook Pro 2021 ne fonctionne pas à certaines occasions.

Dans de nombreux cas, le nouveau MacBook Pro Carte SD non reconnue alors que dans d’autres ça marche mais avec une vitesse de lecture et d’écriture beaucoup plus lente que d’habitude, même des plantages aléatoires se produisent.

Malheureusement, il n’y a pas de solution à cet égard, et il n’y a pas non plus de thème commun autour du problème puisque différents échecs sont rencontrés indépendamment de la marque, du type ou de la capacité du format de ces cartes.

D’autre part, le formatage de la carte SD ne résout pas le problème, et il y a même certains utilisateurs qui prétendent que les mêmes cartes qui ne fonctionnent pas via la fente pour carte SD fonctionnent lorsqu’elles sont connectées via USB Type-C.

Apparemment, Apple reconnaît déjà le problème et aurait dit à certains utilisateurs qu’ils travaillaient sur une solution, mais on ne sait pas s’il s’agit d’un élément particulier, d’un problème logiciel ou peut-être de quelque chose de beaucoup plus grave.