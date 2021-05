Le nouveau MacBook Pro avec M1 est en vente sur Amazon avec près de 300 € de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon a baissé le MacBook Pro avec M1 de près de 300 euros par rapport à son prix officiel. Profitez-en pour l’acheter au prix du MacBook Air et rapportez-le chez vous pour seulement 1169 euros.

Le nouveau MacBook Pro avec la puce M1 d’Apple est l’un des ordinateurs portables les plus recherchés sur le marché aujourd’hui. Le problème est que son prix n’est pas vraiment bon marché, c’est pourquoi de nombreux utilisateurs réfléchissent à deux fois avant de l’acheter.

Si vous faites partie de ces personnes, vous avez maintenant une excellente occasion d’acheter le MacBook Pro le moins cher avec M1. Il est en vente sur Amazon et vous pouvez le ramener chez vous pour seulement 1169 euros.

Étant donné que les produits Apple n’ont généralement pas de fortes baisses de prix, c’est le moment idéal pour l’obtenir. Son prix dans l’Apple Store officiel est de 1449 euros, donc grâce à cette promotion, vous n’économisez ni plus ni moins de 280 euros. Étant donné que le MacBook Air avec M1 coûte actuellement 1129 euros, vous obtenez un MacBook Pro au prix d’un MacBook Air.

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

Bien sûr, le prix du MacBook Air avec puce M1 a également baissé sur Amazon, et pour l’instant vous pouvez l’acheter 130 euros moins cher pour seulement 998,99 euros.

Plus précisément, le modèle proposé est le MacBook Pro 13 pouces (2020) avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD, fini en argent. C’est la variante la plus simple de cet ordinateur portable Apple, mais malgré cela, il est extrêmement puissant.

Cela est dû à l’Apple M1, la puce avec l’architecture ARM et sa propre conception de la société Cupertino qui s’est avérée offrir d’excellentes performances, améliorant la fluidité par rapport aux Intel Core i5 de la génération précédente.

Outre le saut de performance, le SoC Apple réalise quelque chose de particulièrement important pour un ordinateur portable: il consomme moins d’énergie, il permet donc d’étendre l’autonomie de l’équipement. Selon les données officielles, la batterie peut durer jusqu’à 20 heures, du jamais vu sur un Mac.

