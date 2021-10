Le nouveau MacBook Pro est-il aussi « Pro » qu’il pourrait l’être ?

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces commencent à arriver. Mark Gurman de Bloomberg a écrit dans son Power On qu’Apple « a finalement réparé le MacBook Pro après cinq ans de tâtonnements ». En regardant les spécifications du système, cependant, je me demande si Apple a fait des choix avec le nouveau MacBook Pro qui pourraient aliéner les vrais utilisateurs expérimentés.

Le nouveau chipset M1 Pro et M1 Max prend entièrement en charge le codec vidéo ProRes d’Apple. L’écran des nouveaux modèles de MacBook Pro est doté de ProMotion pour des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Mais si vous connectez votre nouveau MacBook Pro à un écran externe à l’aide du port HDMI, vous pouvez oublier ce taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Apple a choisi d’inclure la norme HDMI 2.0 obsolète dans les nouveaux modèles au lieu du nouveau port 2.1. Cela signifie que vous ne pouvez pas profiter de taux de rafraîchissement de 120 Hz via le port HDMI. Bien sûr, vous pouvez y parvenir avec Thunderbolt 4 à la place, mais je me demande quel est l’intérêt d’inclure HDMI s’il ne peut pas tirer pleinement parti des capacités graphiques du MacBook Pro.

S’il est vrai que les écrans tirant pleinement parti du HDMI 2.1 sont encore assez rares et chers, ils existent bel et bien. La norme 2.1 existe depuis près de quatre ans maintenant, sa prise en charge serait donc un pas vers la pérennité des ordinateurs portables.

MacBook Pro utilise Old Tech dans le lecteur de carte SD

Cupertino a également raté le coup avec le lecteur de carte SD. C’est formidable de voir le slot revenir sur le MacBook, mais là encore, Apple utilise une technologie plus ancienne. Plutôt que d’inclure un lecteur utilisant un bus UHS-III, le lecteur SDXC des MacBook Pro est UHS-II. Bien qu’Apple n’inclue pas les informations sur sa page de spécifications, il a confirmé à The Verge que la fente pour carte SD utilise le bus UHS-II.

La différence entre les deux est assez stupéfiante. UHS-II a une vitesse maximale de 312 Mo/s. Le nouveau bus UHS-III double cela, à 624 Mo/s. S’il est vrai que les cartes UHS-III sont encore assez chères, le prix baisse. L’intégration de l’UHS-III serait une autre étape pour prolonger la longévité du MacBook Pro.

Apple est-il en obsolescence programmée précoce ici ?

Ne vous méprenez pas, maintenant. Les nouveaux MacBook Pro sont définitivement un pas dans la bonne direction. Cependant, inclure une technologie plus lente et presque obsolète avec tous les nouveaux bits brillants semble un peu myope. Quand tout le reste est le plus récent et le meilleur, j’aurais attendu plus d’Apple dans le lecteur de carte HDMI et SD.