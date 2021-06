Le nouveau MacBook Pro est toujours sur la bonne voie pour une sortie cette année, déclare Mark Gurman

En mai, un rapport de Bloomberg suggérait qu’Apple lisait un MacBook Pro repensé dès cet été. Aujourd’hui, dans sa newsletter Power On, Mark Gurman dit “pour Apple, toute l’attention est tournée vers l’automne”, mais le nouveau MacBook Pro est toujours sur la bonne voie pour une sortie cette année.

À l’époque, le rapport de Mark Gurman était presque un rêve devenu réalité pour les utilisateurs de MacBook Pro : un port HDMI à côté d’un emplacement pour carte SD. Même la technologie magnétique MagSafe devait faire son retour pour la recharge.

Les nouveaux MacBook Pro seraient dotés de huit cœurs hautes performances et de deux cœurs haute efficacité, disponibles en 16 ou 32 variantes de cœurs graphiques. Bloomberg a précédemment rapporté :

Pour les nouveaux MacBook Pro, Apple prévoit deux puces différentes, nommées Jade C-Chop et Jade C-Die : toutes deux comprennent huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie pour un total de 10, mais seront proposées en 16 ou 32 variantes de base graphique. Les cœurs hautes performances se lancent dans des tâches plus complexes, tandis que les cœurs économes en énergie fonctionnent à des vitesses plus lentes pour des besoins plus basiques comme la navigation sur le Web, en préservant la durée de vie de la batterie. Les nouvelles puces diffèrent de la conception du M1, qui comporte quatre cœurs hautes performances, quatre cœurs économes en énergie et huit cœurs graphiques dans le MacBook Pro 13 pouces actuel.

Maintenant, Gurman écrit dans sa newsletter que « les prochaines semaines sont destinées à être légères sur les nouvelles des produits, mais de nouveaux MacBook Pro sont toujours attendus cette année. Même si les MacBook Pro ne sortiront pas dans les prochaines semaines, une sortie estivale est toujours possible car l’été se déroule jusqu’à la mi-septembre. Lire le commentaire complet :

« Pour Apple, toute l’attention est tournée vers l’automne, donc les prochaines semaines sont destinées à être légères sur les nouveautés concernant les produits. Nous sommes à environ trois mois de la mise en vente des prochains modèles d’iPhone et d’Apple Watch, ainsi que des sorties d’iOS 15, d’iPadOS 15 et de watchOS 8, alors restez à l’écoute pour de nombreuses nouvelles sur ceux après le marasme estival. Et n’oubliez pas l’iPad et le Mac : Apple propose un nouvel iPad d’entrée de gamme pour les étudiants, ainsi que des MacBook Pro et iPad mini remaniés à venir plus tard cette année.

Cela survient juste après que le leaker Dylandkt a déclaré la semaine dernière qu’Apple devrait introduire ce nouveau Mac “fin octobre ou début novembre”.

En mai, Dylan a corroboré d’autres rumeurs selon lesquelles le nouveau MacBook Pro aurait un tout nouveau look avec des bords plats, des bordures réduites et des connexions étendues, qui incluent un lecteur de carte SD, MagSafe et un port HDMI.

Donc, si vous prévoyez de passer à un MacBook Pro repensé, vous devrez probablement attendre un peu plus longtemps. Vous pouvez également maintenant rêver d’un iPad plus grand, ce sur quoi Gurman a également déclaré qu’Apple travaille.

