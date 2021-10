Le nouveau MacBook Pro M1 Max d’Apple obtient un bouton turbo virtuel pour le mode haute puissance

Apple veut que vous considériez son nouveau MacBook Pro M1 Max comme une bête de machine – il l’appelle en fait une « bête » dans l’annonce – mais le prochain macOS Monterey, qui est livré avec les nouveaux Mac, libérera tout son potentiel. Le contributeur de MacRumors, Steve Moser, a découvert un nouveau « mode haute puissance » dans la récente version bêta du système d’exploitation qui peut « optimiser les performances pour mieux prendre en charge les tâches gourmandes en ressources », et apparemment, faire tourner le ventilateur pour compenser cela. Apple a confirmé à MacRumors que le mode est légitime.

Vous vous souvenez de l’époque où certains ordinateurs portables puissants étaient dotés d’un bouton ou d’un curseur turbo physique ? Cela ressemble à Apple ! (Bien que vous puissiez certainement émuler ce genre de chose en jouant également avec les modes d’alimentation et les courbes de ventilateur sur de nombreuses machines Windows.)

MacRumors rapporte que la nouvelle fonctionnalité est exclusive au MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max, même s’il est également possible de configurer un MacBook Pro 14 pouces avec cette puce. Cela ne fonctionnera apparemment pas non plus avec les modèles M1 Pro ou M1 d’origine, vous recherchez donc des ordinateurs portables avec un prix de départ de 3 099 $ et plus.

Il sera intéressant de voir si ce mode haute puissance débloque des performances supplémentaires, ou s’il est réellement nécessaire de voir les types de résultats que la société a revendiqués sur scène pendant de longues périodes. Apple a eu des problèmes occasionnels de limitation thermique dans le passé, comme en 2018 lorsqu’un MacBook Pro Core i9 s’est retrouvé plus lent que la version Core i7 sous des charges soutenues, bien qu’Apple ait déclaré que ce problème particulier était dû à un bogue et l’a corrigé avec une mise à jour .

Apple accorde beaucoup d’attention aux thermiques ces jours-ci. La plus grande différence entre le MacBook Air 2020 M1 et le MacBook Pro 2020 M1 était un ventilateur, et c’était une différence significative, car la marge thermique supplémentaire signifiait que le Pro pouvait maintenir des performances de pointe plus longtemps. C’est pourquoi je ne suis pas surpris que ce mode haute puissance soit exclusif au modèle 16 pouces.

Mise à jour le 22 octobre à 00h19 HE : Ajouté que MacRumors a confirmé avec Apple que ce mode est réel.