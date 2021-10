Le nouveau MacBook Pro pourrait avoir un cran, selon une rumeur de dernière minute

Les modèles de MacBook Pro redessinés d’Apple pourraient comporter une encoche contenant la webcam, selon une rumeur de dernière minute qui circule en ligne.

Rendu par MacRumors d’un MacBook Pro de nouvelle génération avec une encoche.

La rumeur semble provenir d’un utilisateur de Weibo en Chine, qui stipule que le MacBook Pro redessiné comportera une encoche. Il a apparemment une taille « similaire à l’iPhone 12 ». L’utilisateur de Twitter connu sous le nom de « DuanRui », qui partage souvent des informations sur les plans d’Apple depuis Weibo, a suggéré que la rumeur pourrait simplement être une blague. Cela étant dit, un utilisateur de Reddit sans antécédents, qui prétend avoir parlé avec des sources de la chaîne d’approvisionnement, a maintenant fait la même affirmation.

Le post de Reddit indique que le nouveau MacBook Pro comportera une encoche de taille standard plutôt que la plus petite de la gamme iPhone 13. Au lieu de contenir une caméra Face ID TrueDepth comme sur l’iPhone, l’encoche du MacBook Pro abrite apparemment une webcam 1080p, un capteur True Tone et un microphone.

Même avec une encoche en haut de l’écran, Apple n’aurait pas été en mesure de donner au MacBook Pro quatre bordures de largeur égale. Cette conception d’encoche est également apparemment prévue pour le MacBook Air redessiné de 2022.

Bien que l’affirmation puisse sembler risible au premier abord, le Redditor a souligné la conclusion de MacRumors selon laquelle les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces présenteront des résolutions de 3024 par 1964 et 3456 par 2234. En soustrayant 74 pixels de la hauteur des deux, le 3024 par 1890 et 3456 par 2160 équivaut à un rapport hauteur/largeur de 16:10. Tous les MacBook actuels d’Apple ont un rapport hauteur/largeur de 16:10, donc avec une hauteur de 74 pixels pour une encoche, ce point semble plausible.

La matrice de caméras TrueDepth de l’iPhone 11, connue familièrement sous le nom de « encoche ».

D’énormes questions subsistent quant à la façon dont macOS gérerait une encoche, car cela rongerait clairement la barre de menus, et il semble déconcertant qu’Apple donne une encoche au MacBook Pro tout en retenant l’identification du visage et des lunettes de taille égale.

Une autre rumeur mentionnée dans le post Reddit et sur Weibo prétend que toute la zone du clavier des nouveaux MacBook Pro est noire, plutôt que seulement les touches, dans ce qui est « probablement le plus grand changement visuel sur le clavier depuis la refonte d’Unibody il y a plus d’une décennie . » Il y a aussi l’affirmation non déraisonnable que les MacBook Pro deviendront plus épais et disposeront de plus gros ventilateurs.

Il s’agit d’une rumeur provenant de sources non prouvées, mais il convient de noter que le moulin à rumeurs d’Apple a déjà été pris au dépourvu, comme avec l’affirmation de dernière minute selon laquelle l’Apple Watch Series 7 présenterait le même design arrondi que l’Apple Watch Series 6 , qui a été tourné en dérision par les observateurs en ligne mais s’est finalement avéré être vrai.

L’encoche est devenue une sorte d’icône de marque pour Apple, rendant les iPhones de dernière génération très reconnaissables. La fonctionnalité de conception a été critiquée pour son manque d’élégance par certains utilisateurs, et si elle s’avère correcte, l’encoche du MacBook Pro serait probablement une source de dérision pour un appareil qui était par ailleurs très attendu.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient être annoncés le lundi 18 octobre lors de l’événement « Unleashed » d’Apple.