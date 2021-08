Le nouveau MacBook Pro pourrait être beaucoup plus cher que vous ne le pensez

L’iMac n’est pas le seul Mac à bénéficier d’un rafraîchissement significatif cette année. Le nouveau MacBook Pro qui devrait sortir cet automne comportera une refonte importante que les fans devraient adorer. Les rumeurs disent que MagSafe et les anciens ports vont faire un retour triomphal, corrigeant les pires choses à propos de la refonte actuelle. Les ordinateurs portables seront disponibles en versions 14 et 16 pouces, et les deux seront dotés d’une toute nouvelle technologie d’affichage mini-LED. La meilleure partie de ces rumeurs concernant le MacBook Pro 2021 concerne leur puissance. Les deux ordinateurs portables devraient comporter le M1X System-in-Chip (SoC), le processeur personnalisé de nouvelle génération d’Apple pour Mac. Un nouveau rapport dit que c’est exactement le cas. Mais la mauvaise nouvelle est que le prix du nouveau MacBook Pro reflétera cette puissance supplémentaire.

Apple a présenté le M1 en novembre dernier et a utilisé le SoC dans quatre versions de Mac et deux iPad. Les MacBook Air 13 pouces, MacBook Pro 13 pouces, Mac mini, iMac 2021 et iPad Pro 2021 11 pouces et 12,9 pouces fonctionnent sur le même processeur M1.

Voir le MacBook Air M1 offrir les mêmes performances que le MacBook Pro M1 a été une grande surprise. Les critiques ont noté les performances incroyables du M1 et son efficacité qui ont transformé l’Air en un appareil de qualité professionnelle. Le M1 Air commence à 999 $, soit 300 $ de moins que le M1 Pro le plus abordable.

Selon une nouvelle fuite, le prix de départ du nouveau MacBook Pro pourrait ne pas être aussi bas que celui de la version 13 pouces.

Nouvelle étiquette de prix MacBook Pro

Un leaker nommé Dylan sur Twitter a déclaré que les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces comporteront le même SoC M1X. C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui recherchent les meilleures performances possibles avec leur nouveau MacBook Pro. Souvent, cela signifiait acheter le plus grand modèle basé sur Intel.

Juste pour que tout le monde comprenne, je fais référence aux pros de 16 et 14 pouces ayant tous deux le même M1X. – Dylan (@dylandkt) 24 août 2021

Le fait que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces fournissent la même puissance est exactement ce que nous attendons d’Apple maintenant qu’il fabrique son propre SoC pour Mac. Le M1X permettra à Apple de différencier la gamme MacBook Pro du M1 Air.

Mais le même leaker a déclaré que les acheteurs devraient s’attendre à une “augmentation notable de prix” pour le nouveau MacBook Pro 14 pouces par rapport au 13 pouces.

À l’heure actuelle, le M1 Pro se décline en deux variantes. Les deux disposent d’écrans de 13 pouces et presque le même ensemble de spécifications. Le modèle qui commence à 1 499 $ a un SSD de 512 Go, tandis que l’ordinateur portable à 1 299 $ ne contient que la moitié du stockage. Le MacBook Pro 16 pouces basé sur Intel commence à 2 399 $.

Apple pourrait garder le M1 Pro en stock aux côtés des modèles 14 pouces et 16 pouces si la fuite est correcte. On ne sait pas si les M1 Pro bénéficieront de remises une fois les nouveaux MacBook Pro arrivés. De plus, on ne sait pas comment Apple fixera le prix des ordinateurs portables 14 pouces et 16 pouces par rapport au MacBook Pro 16 pouces actuel.

Les dernières rumeurs disent qu’Apple lancera les MacBook Pros M1X d’ici novembre, bien qu’il n’y ait pas de fenêtre de sortie ferme pour les nouveaux ordinateurs portables.