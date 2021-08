Le nouveau maillot Ajax en hommage à Bob Marley qui révolutionne les réseaux

Et Eran Segal, professeur à l’Institut des sciences Weizmann et conseiller du gouvernement israélien, a prédit que d’autres défis nous attendaient sous la forme de nouvelles souches de la maladie. Le professeur Segal a déclaré qu’il ne faisait “aucun doute” que son pays connaissait maintenant une quatrième vague de COVID-19, bien qu’il ait ouvert la […] More