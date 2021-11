Ni Steven Gerrard, ni Frank Lampard n’ont les références pour être managers de Premier League, affirme Simon Jordan.

Le premier entame son mandat à Aston Villa contre Brighton samedi – en direct sur talkSPORT – tandis que le second s’est retiré de la course pour devenir le nouveau patron de Norwich City.

Lampard a géré 84 matchs pour Chelsea, ainsi que 57 matchs pour le championnat Derby County

Les Canaries ont finalement nommé l’ancien patron d’Aston Villa Dean Smith comme nouveau manager après le limogeage de Daniel Farke.

Avant que Smith n’ait obtenu le rôle, cependant, il y avait eu d’intenses spéculations selon lesquelles Lampard allait prendre le poste.

L’opportunité semblait convenir à Lampard, qui avait été lâché par Chelsea au début de cette année, mais aucun accord ne s’est concrétisé.

Mais après la confirmation de la nomination de Smith, Simon Jordan de talkSPORT n’a pas tardé à rejeter les opinions selon lesquelles Lampard aurait dû se voir offrir le rôle.

« La tragédie pour Frank est qu’il n’a aucun arrière-plan pour suggérer qu’il est un entraîneur de Premier League.

L’ancien skipper de Liverpool, Steve Gerrard, a été confirmé en tant que manager d’Aston Villa jeudi dernier

« L’équipe de Chelsea dont il a hérité avec un groupe de jeunes joueurs a bien fonctionné, puis lorsqu’il est au sommet de la Premier League, c’est-à-dire lorsque vous dépensez de l’argent, il est sorti ».

Jordan a ensuite ajouté que Gerrard, comme son ancien coéquipier anglais Lampard, gère désormais une équipe de Premier League bien qu’il n’ait pas l’expérience de gestion qu’il juge nécessaire.

Et il pense que cela se résume à leurs exploits pendant leurs jours de jeu.

« Je ne pense pas qu’il [Gerrard] a les informations d’identification non plus », a-t-il poursuivi. « L’un ou l’autre de ces gars franchirait la porte, s’ils étaient Joe Schmo de nulle part, pas Frank Lampard, et pas Steven Gerrard, ils n’auraient jamais ces opportunités parce qu’ils ne les méritent pas.

L’ancien président du Palace pense que le couple ne s’est vu offrir des postes de direction que parce qu’il s’agit de grands noms du monde du football.

« Steven Gerrard, vous savez qui il est, Frank Lampard, vous savez qui il est. Ils parlent tous les deux très bien, ils ont tous les deux de bons antécédents, ils semblent tous les deux très raisonnables, mais aucun d’eux n’a été en haut de la table pour avoir remporté quelque chose d’important.

« Je sais que la SPFL est importante en Écosse, mais en termes réels, c’est [Gerrard’s former role] ne va pas se comparer au travail en cours chez Aston Villa.