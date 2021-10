Le nouveau manager du Barça a certainement du pain sur la planche

Nouveau Barca, même vieille histoire.

Il n’y a rien de nouveau ou de nouveau dans une équipe qui a sous-performé pendant presque un an maintenant.

Dans les 45 premiers, c’était génial de voir certains des dépassements confiants que nous sommes devenus connus pour être mis en avant.

Il n’y avait pas de produit final, mais en tant que facteur de confiance, c’était, dans une certaine mesure, acceptable.

Une fois que l’étourdissant de Memphis avait donné l’avantage au Barca, le jeu aurait vraiment dû être terminé. Que ce n’était pas ne peut pas être épinglé sur les épaules de Sergi Barjaun.

L’entraîneur par intérim a à peine eu 48 heures pour travailler avec ce groupe de joueurs et même s’il y avait parfois un peu plus de zip à leur sujet, sans les chaînes de Koeman, il y a eu une grande baisse de qualité en seconde période.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Que ce soit Xavi ou quelqu’un d’autre qui vienne stabiliser le navire, ils ont vraiment du pain sur la planche. De la patience sera absolument requise et non la tactique habituelle de quelques mauvais jeux et les mouchoirs blancs en sortiront.

Si la nomination est semi-immédiate, le nouveau titulaire pourrait se passer d’un grand nombre de joueurs de l’équipe première après que Sergio Aguero, Gerard Pique et Nico aient été ajoutés à une liste croissante de blessés qui comprend Pedri, Ousmane Dembele, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Sergi Roberto et Martin Braithwaite.

Prenant juste un point dans un match qui, sur le papier, aurait dû être facilement gagné, le Barça a perdu la neuvième place et a connu son pire départ depuis la saison 2002/03.

En regardant la situation comme une personne à moitié pleine de verre, ça ne peut pas vraiment empirer, n’est-ce pas ?!

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Tant que personne ne s’attend à des miracles au lendemain d’une nouvelle nomination et qu’il peut être autorisé à s’installer dans le rôle, il y a toutes les chances que ce phénix renaît de ses cendres en triomphe.

Il y a beaucoup à admirer avec les jeunes du Barça et leur attitude envers le fait de gagner leurs galons dans la première équipe, et ils ont juste besoin de l’homme qu’il faut pour les guider et les encadrer.

Xavi serait idéal pour un certain nombre de raisons, mais comme Pep Guardiola l’a découvert lors de sa prise de fonction, les choses ne se passent pas toujours bien simplement parce que vous êtes un ancien joueur du club.

Ronald Koeman peut sûrement en témoigner aussi.

Alaves devrait être une autre leçon, et maintenant il s’agit de trouver les bonnes solutions. Si cela signifie mettre quelques nez en dehors, qu’il en soit ainsi. Nous ne sommes pas un organisme de bienfaisance.

PS – Quelqu’un me dit le point de Philippe Coutinho…