Le nouveau manga ‘My Hero Academia’ met en place une bataille tragique mais vitale 10z viral

Spoilers pour My Hero Academia chapitre 319

Après le chapitre précédent, qui s’est terminé avec Bakugo trouvant un Deku extrêmement usé et mentalement épuisé, j’ai supposé que ce chapitre se concentrerait sur Bakugo parlant (criant) d’un certain sens dans Deku. J’ai supposé que Bakugo avait convaincu (menacé) Endeavour, Hawks et Best Jeanist de le laisser travailler avec eux car il sait, mieux que quiconque, qu’Izuku Midoriya n’a aucun problème à faire passer les besoins du monde entier avant les siens.

J’ai écrit que la plus grande menace pour la sécurité de Deku était son propre maudit. Cela a été confirmé par le fait qu’il a laissé tout le monde derrière lui puisqu’il est la cible principale de All For One. À ce stade, il ne communique même plus avec All Might et les autres, les laissant s’inquiéter pour sa sécurité.

Deku est en haillons et méconnaissable, déclarant avec lassitude qu’il sauvera tout le monde, alors avec l’arrivée de Bakugo, j’ai supposé, au mieux, que Deku s’effondrerait en pleurant et ferait la plus longue sieste du monde, et au pire, il lancerait Deku VS Kacchan 3 .

Bien.

C’est un peu arrivé.

De la manière la plus surprenante, mais nécessaire.

Il s’avère que lorsque Bakugo s’est présenté et a dit à quelqu’un qu’il avait trouvé Deku, il ne parlait pas à Endeavor, Hawks ou Best Jeanist. Il parlait à la classe 1A parce que, surprise, TOUTE LA CLASSE est avec Bakugo, et ils travaillent TOUS ensemble pour récupérer Deku.

Ce n’est donc pas Deku VS Kacchan 3 qui est évoqué à la fin de ce chapitre, c’est Deku VS SA CLASSE ENTIÈRE.

Ceci, de loin, se prépare à être l’un des combats les plus importants de la série (sinon LE plus important).

Habituellement, dans une série de mangas comme celle-ci, les batailles emblématiques finissent par être les correspondances définitives en noir et blanc entre le bien évident et le mal évident. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de combats qui peuvent être résumés comme des “séances de thérapie nécessaires”, mais My Hero Academia n’hésite pas à ce que ses énormes batailles se déroulent entre des personnages qui ont besoin de libérer les émotions qu’ils ressentent. durant beaucoup trop longtemps. Le festival sportif avait Deku VS Todoroki, concluant avec Todoroki réalisant que le feu qu’il avait supprimé était son pouvoir, pas celui de son père. Deku VS Kacchan 2 centré sur Bakugo révélant sa culpabilité et sa douleur à propos de la retraite de All Might.

Maintenant, il semble que nous ayons Deku contre toute sa classe parce qu’il est tellement engagé sur cette voie autodestructrice, une voie que ses amis refusent de le laisser suivre.

Nous voyons la classe 1A discuter de ces lettres que Deku leur a laissées, Bakugo déchirant directement la sienne. Les enfants travaillent ensemble pour comprendre qu’Endeavour, Hawks, Best Jeanist et même All Might ont co-signé ce plan où Deku travaille avec eux pour trouver All For One. Au lieu de s’asseoir et d’attendre que la poussière retombe, ils prennent des mesures, se rendant compte que Deku porte beaucoup trop de responsabilités, et ce depuis qu’il a hérité de One For All.

Il y a quelques choses incroyables à propos de ce moment. Nous voyons que c’est plus que Bakugo qui va sauver Deku de lui-même, de plus, nous voyons Bakugo travailler avec la classe dans son ensemble. Bien sûr, c’est lui qui connaît Deku mieux que quiconque (ce qu’il dit clairement), mais toute la classe se soucie de Deku, donc toute la classe devrait participer à ce plan pour ramener Deku.

C’est aussi incroyable de voir les enfants tenir tête aux adultes. Ils n’hésitent pas à dire à Endeavor à quel point il était injuste de faire cela sans leur raconter toute l’histoire, et Bakugo, en particulier, n’hésite pas à dire au héros numéro un que ce plan de “recherche de All For One avec Deku” était un raté majeur. Il s’agit en grande partie d’une histoire de « préparation des générations futures à ce qui est à venir », ce qui signifie que les générations futures devraient être en mesure de regarder leurs mentors et de dire : « Vous aviez tort ».

Ce que j’aime vraiment, c’est que personne n’hésite à appeler Deku sur ses manières autodestructrices. Pas un seul de ses amis ne croit que je vais bien mentir, leur dit-il quand ils se retrouvent, et quand Deku met son masque et exige qu’ils s’écartent, pas une seule personne ne bouge. Ces enfants sont prêts à combattre Deku s’ils le doivent, car parfois, votre ami est parti si loin que la seule option est de rester ferme contre eux.

J’ai le sentiment que cette bataille va être un gâchis intense et émotionnel, où Deku va devoir faire face à ses amis et, potentiellement, aux anciens utilisateurs de One For All qui étaient déjà sur le point de partir seul. Je prédis qu’une bonne partie du combat sera Bakugo contre Deku, mais je suis vraiment curieux de voir comment les autres élèves de la classe 1A contribuent au combat.

Le fait que Deku envisage même de combattre tout le monde montre à quel point il est allé. Ce niveau d’intensité est généralement réservé au personnage principal qui est sous l’influence d’un méchant, peut-être avec un contrôle mental ou quelque chose qui les fait ressembler à ceci :

Ce n’est pas ce qui se passe ici. C’est juste que Deku est tellement déterminé à protéger tout le monde qu’il a ce sens tordu de ce que cela signifie.

Quelque chose à ce sujet est si déchirant.

Jusqu’où les amis de Deku vont-ils devoir aller pour qu’il se rende compte qu’il n’a pas à le faire seul et, plus important encore, que ce n’est pas grave s’il se met en premier ?

(photo : Kohei Horikoshi)

