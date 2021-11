Le nouveau mangeur de RAM n’est pas Chrome ou Windows : Apple vous avez un problème | La technologie

Le nouveau système d’exploitation d’Apple s’est avéré être un porc de RAM naturel pour certains utilisateurs. Les cas les plus extrêmes parlent de jusqu’à 25 Go de mémoire consommée par le Control Center.

Il y a quelques semaines, Apple a lancé son nouveau système d’exploitation macOS Monterey, conçu pour les ordinateurs de l’entreprise à la pomme mordue. Et, comme tout nouveau système d’exploitation, il semble qu’il soit sorti avec quelques problèmes.

Selon les médias américains, certaines personnes ont découvert qu’après la mise à niveau vers macOS Monterey, certains processus démarrent en arrière-plan et consomment de grandes quantités de RAM, ce qui ralentit l’ensemble de l’appareil.

Plus inquiétant encore, cette faille semble affecter tous les types de Mac et MacBook, y compris les nouveaux MacBook Pro 16 pouces (2021) et MacBook Pro 14 pouces (2021) ainsi que les anciens modèles de la société.

Je suis tellement content d’avoir 64 Go de mémoire sur mon nouveau Mac pour pouvoir en utiliser 26 Go pour le centre de contrôle … Attendez … quoi. pic.twitter.com/inCOPaii1o – Gregory McFadden (@GregoryMcFadden) 28 octobre 2021

Comme nous le voyons dans le tweet que nous vous avons laissé, un utilisateur a montré une capture d’écran du centre de contrôle consommant 26 Go de mémoire, ce qui est un véritable scandale quand on sait que de nombreux MacBook ont ​​entre 16 et 32 ​​Go.

Alors que les applications macOS elles-mêmes (comme le Control Center) semblent être affectées par ce bogue, certains utilisateurs ont également des problèmes avec le navigateur Web Firefox, qui prend des quantités ridicules de mémoire.

Le redémarrage du Mac ne semble pas résoudre le problèmeSelon plusieurs utilisateurs, et en toute honnêteté, il semble que le problème soit très localisé dans quelques ordinateurs, il n’est pas répandu.

MacOS Monterey semble également causer problèmes sur les Mac à processeur Intel et pas seulement dans les nouveaux avec ARM, donc la même chose vaut la peine d’attendre un peu pour installer le nouveau système d’exploitation d’Apple, malgré le fait que les gens en parlent assez bien.