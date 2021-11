Le nouveau manoir Bel-Air de Domino’s Pizza Honcho à 20,9 millions de dollars

C’est payant de pousser des pizzas… il suffit de demander au patron du Domino’s qui vient d’investir 20,9 millions de dollars dans un incroyable manoir Bel-Air, doté d’une piscine intérieure et de plafonds en vitraux.

Don Meij, originaire d’Australie et qui se trouve être le PDG du groupe Domino’s Pizza Enterprises vient de vendre sa maison de 10,3 millions de dollars à Aspen pour quelque chose d’un peu plus chaud et plus proche de la plage avec de nouvelles fouilles à LA.

La maison Bel-Air est immense, avec 17 000 pieds carrés d’espace de vie, 8 chambres et 15 salles de bains apparemment inutiles. De plus, il existe de nombreuses façons de divertir les invités – avec une salle de cinéma, un spa, une cave à vin et une salle de sport.

Le manoir, construit en 2015, se trouve sur un demi-acre de terrain … un bien immobilier décent pour la région.

Quant à Meij, il a commencé comme chauffeur-livreur de pizza dans les années 80 et a gravi les échelons avant de prendre les rênes de Domino’s au début des années 2000.

Aaron Kirman et Jeeb O’Reilly de Compass détenait la liste.