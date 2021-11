Le nouveau mari de Paris Hilton a une fille de 9 ans qu’il n’a rencontrée qu’une seule fois, selon un rapport

Le nouveau mari de Paris Hilton, Carter Reum, est le père d’une fille jamais révélée auparavant que Page Six rapporte qu’il n’a vu qu’une fois depuis sa naissance il y a neuf ans. L’entrepreneur, 40 ans, qui a épousé l’héritière Hilton, également âgée de 40 ans, le 11 novembre, aurait eu un enfant avec Laura Bellizzi, qui est apparue dans l’émission de téléréalité VH1 Secrets of Aspen et qui était déjà sortie avec Mel Gibson.

Le représentant de Reum a déclaré à Page Six en réponse au rapport: « Les personnes à qui cette histoire compte le connaissent depuis 10 ans. Carter soutient cet enfant. Bien qu’il n’ait pas de relation père-fille traditionnelle avec elle, il a prévu depuis qu’elle est née, et continuera de le faire. »

La source du média a poursuivi que la fille de Reum avait été « déclenchée » en voyant la couverture du mariage de son père, car elle se sentait « exclue » de sa vie. « En outre, elle a vu les articles de Paris et Carter parlant de fonder une famille. Elle a ressenti un énorme rejet et s’est sentie exclue. Elle veut avoir une relation avec lui », a poursuivi l’initié. « Elle veut juste vraiment compléter les pièces manquantes de son puzzle. »

« Elle est à cet âge où l’identité personnelle est si importante, et les enfants veulent savoir qui ils sont et d’où ils viennent. C’est important pour lui de l’aider avec ça », ont-ils poursuivi, ajoutant qu’il ne s’agit pas de Reum ou Bellizzi, mais « rendre l’enfant entier » en lui permettant d’entrer dans la vie de son père. « C’est une petite fille absolument incroyable. Elle a tellement d’amour à donner. Et elle veut le lui donner, à sa famille et à tous ceux qu’il choisit d’aimer », ont-ils poursuivi.

Une deuxième source a déclaré au média que la « douleur » ressentie par la fille de Reum est indescriptible, car elle a un âge où elle « veut que sa famille paternelle l’entende et la connaisse », ajoutant : « Il ne peut pas la réclamer ou l’aimer, mais elle le revendique et l’aime lui et sa famille. »

Hilton et Reum se sont mariés la semaine dernière dans le domaine de Bel Air de son défunt grand-père lors d’une cérémonie étoilée qui a lancé un week-end rempli d’événements de mariage, y compris un carnaval sur le thème du couple. Des stars telles que Kim Kardashian, Nicole Richie et Emma Roberts étaient présentes à la cérémonie.