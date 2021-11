Le nouveau mari de Paris Hilton, Carter Reum, a un enfant de 9 ans qu’il n’a rencontré qu’une seule fois

40 ans Paris Hilton Je viens de me marier avec un mec riche de 40 ans, Carter Reum. Et devine quoi? Non, ils n’ont pas déjà rompu. En fait, ils ont réussi leur fête de mariage de trois jours le week-end dernier et ce sera dans son émission de télé-réalité Peacock, Paris In Love. Mais Page Six a découvert que Carter a une fille secrète. Mais cet enfant n’était en fait qu’un secret pour nous car tous les porte-parole disent que les « personnes pour qui cette histoire compte » le savaient déjà. Eh bien, peut-être bouclez-vous dans sa vraie fille sur cette liste, car des sources affirment qu’une fois que la fille de 9 ans – que Carter a vue une fois – a vu la presse à propos de lui épousant une femme célèbre et « fondant » une famille, elle a ressenti une sorte de manière. Le Deadbeat Dads Club s’agrandit vraiment chaque année.

Paris et Carter se sont fiancés à l’occasion de ses vacances pour son 40e anniversaire après avoir été ensemble pendant un peu plus d’un an. Mais bon, il a passé beaucoup plus de temps avec Paris au cours de cette année-là qu’il n’en a passé avec son propre enfant au total. Une source « ayant une connaissance directe de la situation » a déclaré à Page Six que Carter a vu sa fille, dont le nom n’a pas été publié, une fois au cours des 9 années qui se sont écoulées depuis sa naissance. La mère de la fille est une femme nommée Laura Bellizzi. Elle était dans l’émission de téléréalité de courte durée de VH1 Secrets of Aspen en 2010. Laura a également brièvement fréquenté Mel Gibson-donc plus de points contre elle, désolé. Laura est originaire de Chicago, d’où vient également Carter, mais elle vit en Californie avec leur fille.

L’année dernière, des dossiers juridiques ont été déposés qui montrent que Carter a reconnu qu’il EST le père sans passer un test de paternité. Et son porte-parole dit que même si Carter n’a pas de « relation père-fille traditionnelle » avec sa fille (c’est PR qui parle pour « ne la voit pas »), il la soutient et Paris connaît sa fille.

« Les personnes à qui cette histoire compte le savent depuis 10 ans. Carter soutient cet enfant. Bien qu’il n’ait pas de relation père-fille traditionnelle avec elle, il s’occupe d’elle depuis sa naissance et continuera de le faire. « … Dès le début de la relation entre Paris et Carter, il a été franc avec elle à ce sujet », a déclaré le porte-parole. « Ils ont hâte de fonder leur propre famille ensemble à l’avenir. »

Mais je pense que la fille de Carter ne sera pas aussi émue par cette déclaration, car la source a ajouté qu’elle a été « déclenchée » par la couverture du mariage (et qu’elle s’est sentie « exclue de la vie de son père ».

« Aussi, elle a vu les articles de Paris et Carter parler de fonder une famille. Elle a ressenti un énorme rejet et s’est sentie exclue. Elle veut avoir une relation avec lui », a déclaré la source. Quant à la fille, elle veut seulement « connaître son papa », a déclaré la source. « Elle veut juste vraiment compléter les pièces manquantes de son puzzle », a déclaré l’initié. « Elle est à cet âge où l’identité personnelle est si importante, et les enfants veulent savoir qui ils sont et d’où ils viennent. C’est important pour lui de l’aider avec ça. La source a ajouté: « Il ne s’agit pas de (Reum) ou de la mère. Il s’agit de rendre l’enfant entier. C’est une petite fille absolument incroyable. Elle a tellement d’amour à donner. Et elle veut le lui donner, à sa famille et à tous ceux qu’il choisit d’aimer. Une deuxième source a déclaré que l’enfant avait non seulement eu du mal à faire face à l’absence de son père dans sa vie, mais qu’elle avait été émotionnellement affectée par toute la publicité entourant le mariage de Reum et Hilton. « Je ne peux pas commencer à décrire la douleur qu’elle ressent », a déclaré la deuxième source. «Elle a maintenant un âge où elle est consciente et veut que sa famille paternelle l’entende et la connaisse. Il ne peut pas la réclamer ou l’aimer, mais elle la réclame et l’aime lui et sa famille.

Laura a refusé de commenter.

Bien sûr, sa fille est bouleversée, Paris a les goûts d’une fille de 9 ans donc sa fille doit être du genre : « BONJOUR ?! Si vous vouliez sortir avec un poussin haut perché enfantin qui aime les licornes et les étincelles, que diriez-vous de votre propre enfant ! »

