Le nouveau membre de Whitesnake, Dino Jelusick, explique son rôle dans le groupe

En juillet dernier, SERPENT BLANC a annoncé avoir recruté un chanteur/multi-instrumentiste croate Dino Jelusick pour sa prochaine tournée. Jelusick est membre du groupe de vente multi-platine ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN et faisait auparavant partie de SALE SHIRLEY (avec Georges Lynch), CONDUITE DES ANIMAUX et enregistré avec beaucoup d’autres. Dino chante, tourne et enregistre depuis l’âge de cinq ans. En plus d’être un leader, ses principaux instruments sont les claviers mais il joue également de la basse, de la guitare et de la batterie. Il a terminé l’académie de musique et a fait du théâtre.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Monica Moreira de Plus que des mots quel est son rôle dans SERPENT BLANC sera et s’il contribuera à l’écriture des chansons du groupe, Dino dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Bien, David [Coverdale, WHITESNAKE leader] mentionné qu’il aimerait me voler [to] sa maison et qu’il aimerait [for] moi et lui pour écrire des chansons pour SERPENT BLANC.

“Je jouerai des claviers. Je ferai des chœurs. Je jouerai de la guitare sur quelques chansons”, a-t-il expliqué. “Et c’est pour autant que je sache.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était un peu triste de savoir que ce serait probablement SERPENT BLANCla tournée d’adieu, Dino a déclaré: “Eh bien, non. Chaque groupe a une date d’expiration. SERPENT BLANC existe depuis 40, 50 ans maintenant. Plus de 40 ans — depuis ’78 ou ’77, quand le premier album est sorti. Mais je suis fier d’être le dernier SERPENT BLANC membre jamais. Quand tu vois les gars qui ont joué dans ce groupe. Tu avais Jon Lord. Tu avais Don Airey sur les claviers. Tu avais Timothée Drury, Michèle Luppi et moi-même. C’est cinq claviéristes de SERPENT BLANC. Il y en avait d’autres qui jouaient en live – ouais, Paul Mirkovitch était en 1994, jouant cette jambe. Ouais, il y en avait quelques autres. Mais, oui, c’est définitivement une belle partie de l’histoire en devenir.”

Lorsque Jelusicks’ajoute à SERPENT BLANC a été annoncé pour la première fois, David a déclaré dans un communiqué: “Je suis absolument ravi d’accueillir les extrêmement doués Dino Jelusick à SERPENT BLANC. Nous avons eu nos yeux et nos oreilles sur lui depuis que nous avons joué à Zagreb ensemble il y a deux ans. Tu vas l’aimer!”

Dino dit qu’il a été influencé par SERPENT BLANC et Coverdale dès le plus jeune âge.

“Je suis plus qu’honoré de faire partie de l’un de mes groupes préférés de tous les temps”, a-t-il déclaré. “Pour recevoir l’appel téléphonique de David Coverdale est quelque chose dont tous les chanteurs et musiciens de ma génération ne peuvent que rêver ; cela semble toujours complètement surréaliste. J’ai hâte de commencer à prendre la route avec SERPENT BLANC et, comme le grand CC m’a dit lui-même, pour donner un morceau de mon identité au son de ce groupe emblématique.”

Le 29 octobre, SERPENT BLANC sortira des éditions de luxe CD et LP nouvellement remasterisées et remixées de “Coeur agité”, ainsi que des démos et des extraits de studio inédits et un DVD. Le DVD comprend des clips vidéo et un aperçu des coulisses de la réalisation de l’album avec de nouvelles interviews de Coverdale. L’ensemble est accompagné d’un livre cartonné rempli de photos rares et inédites de l’époque.

Coverdale, qui aura 70 ans le 22 septembre, a récemment confirmé qu’il prévoyait de se retirer de la tournée après SERPENT BLANCprochain lot de concerts à travers le monde.

Coverdale ses deux genoux ont été remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à se produire en direct.

SERPENT BLANC était en tournée pour soutenir son dernier album, ” Chair & Sang “, qui a été publié en mai 2019 via Frontières Musique Srl.



