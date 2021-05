Le nouveau menu emoji dans Google Messages facilite l’accès aux GIF et aux autocollants

Que souhaitez-vous savoir

Google Messages a été mis à jour avec un nouveau menu emoji. Le menu mis à jour donne aux utilisateurs un accès rapide aux GIF et aux autocollants. Le menu des pièces jointes est plus court et plus propre maintenant que les autocollants ont été déplacés.

Google Messages reçoit une nouvelle mise à jour qui facilite la navigation dans l’application. Dans la version 8.0 de l’application, qui est actuellement déployée sur les meilleurs téléphones Android, le menu emoji a été modifié pour inclure désormais des GIF et des autocollants.

Le nouveau menu peut être vu en appuyant sur l’icône emoji dans le champ de texte. Au lieu d’afficher uniquement la liste exhaustive des emojis, il existe maintenant un menu à trois onglets pour les emojis, les GIF et les autocollants. Vous pouvez voir l’avant et l’après ci-dessous, pris à partir de deux appareils différents.

La nouvelle mise en page facilite l’accès à différents types de médias pour envoyer du texte. Il existe également une barre de recherche pour trouver rapidement l’emoji, le GIF ou l’autocollant que vous souhaitez inclure. La nouvelle mise en page suit l’exemple de Gboard, qui fonctionne de manière similaire lorsque l’icône emoji est enfoncée sur le clavier, mais avec l’ajout de la cuisine emoji et de Bitmoji si vous l’avez activée.

Un autre changement concerne l’icône «+» pour certaines pièces jointes. Cela a été condensé pour paraître beaucoup moins occupé maintenant que les GIF et les autocollants ont une nouvelle maison. Il n’a que des options pour l’emplacement, l’Assistant Google, les contacts et les fichiers.

On ne sait pas si une version spécifique est nécessaire pour que les nouvelles modifications apparaissent, mais il semble qu’il s’agisse d’une mise à jour côté serveur. Google Messages a récemment été mis à jour vers la version 8.0 sur notre Samsung Galaxy Note 20 Ultra, mais il semble également apparaître sur les versions antérieures. Le nouveau menu emoji est apparu sur la version 7.4 sur notre LG G8.

Google a également travaillé sur des modifications supplémentaires de Google Messages. Une nouvelle interface utilisateur pour tablette a été découverte récemment, qui ressemble au fonctionnement d’iMessages sur l’iPad.

Google Messages est l’un des meilleurs moyens d’envoyer des SMS si vous êtes un utilisateur Android. Avec la prise en charge de RCS qui continue de s’étendre, il deviendra plus facile d’envoyer des images, des vidéos et même des autocollants de meilleure qualité à vos amis.