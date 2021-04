Le Nouveau-Mexique adopte une loi sur la légalisation de la marijuana

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a signé lundi un projet de loi sur la légalisation de la marijuana, faisant de son État le 17e État du pays à légaliser la marijuana.

En vertu de la loi, les adultes de 21 ans et plus pourront utiliser et cultiver de la marijuana à des fins récréatives. L’État lancera un marché légal et réglementé, qui devrait démarrer en 2022, avec des produits du cannabis taxés à des niveaux supérieurs à la taxe de vente de l’État. Une autre mesure permettra aux personnes ayant déjà été condamnées pour marijuana d’effacer leurs dossiers et rendra les personnes purgeant actuellement une peine pour un crime lié à la marijuana éligibles à une nouvelle condamnation.

Lujan Grisham a travaillé dur pour la légalisation au cours des dernières années, convoquant une session extraordinaire de la législature fin mars pour pousser les législateurs à soumettre un projet de loi sur le cannabis légal à son bureau. Après un va-et-vient rapide mais chaotique, la Chambre et le Sénat de l’État ont accepté la législation que Lujan Grisham a maintenant signée.

Le Nouveau-Mexique avait déjà légalisé la marijuana à des fins médicales, depuis 2007. La nouvelle loi étend la légalisation à l’usage récréatif.

La marijuana reste illégale en vertu de la loi fédérale. Mais à commencer par l’administration de l’ancien président Barack Obama, le gouvernement fédéral a, en général, autorisé les États à légaliser le cannabis avec une ingérence fédérale minimale.

Avec la loi du Nouveau-Mexique, 17 États et Washington, DC, ont maintenant légalisé la marijuana à des fins récréatives, bien que DC n’autorise pas les ventes récréatives. (Les électeurs du Dakota du Sud ont approuvé une initiative de vote pour légaliser le cannabis en novembre, mais l’avenir de cette mesure est incertain, car elle est prise dans des batailles juridiques.)

Les partisans de la légalisation soutiennent qu’elle élimine les méfaits de la prohibition de la marijuana: les centaines de milliers d’arrestations aux États-Unis, les disparités raciales derrière ces arrestations et les milliards de dollars qui coulent du marché noir de la marijuana illicite aux cartels de la drogue qui utilisent ensuite l’argent pour des opérations violentes dans le monde. Tout cela, disent les défenseurs de la légalisation, l’emportera sur tous les inconvénients potentiels – tels que l’augmentation de la consommation de cannabis – qui pourraient accompagner la légalisation.

Les opposants, quant à eux, affirment que la légalisation créera une énorme industrie de la marijuana qui commercialisera la drogue de manière irresponsable. Ils soulignent les expériences américaines avec les industries de l’alcool et du tabac en particulier, qui ont construit leurs empires financiers en grande partie sur le dos des plus gros consommateurs de leurs produits. Et ils soutiennent que la fin de la prohibition pourrait amener beaucoup plus de personnes à utiliser le pot, ce qui pourrait entraîner des conséquences néfastes imprévues sur la santé.

Au moins au Nouveau-Mexique, les partisans de la légalisation ont pris le dessus.

