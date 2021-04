Le Nouveau-Mexique annule les restrictions de capacité sur les services religieux en salle ⋆ .

Le Nouveau-Mexique a éliminé vendredi les restrictions de capacité liées aux coronavirus dans les services religieux.

Une ordonnance de santé publique révisée émise par le secrétaire à la Santé de l’État autorise les lieux de culte à avoir des services intérieurs à pleine capacité, alors qu’auparavant, les institutions religieuses du Nouveau-Mexique avaient été confrontées à des plafonds de capacité allant de 25% à 75%.

Bien que l’ordonnance autorise des services à pleine capacité, elle déclare que les institutions religieuses sont «fortement encouragées» à réduire les niveaux de capacité des services intérieurs.

«Ce changement a été apporté à la lumière des récentes décisions de la Cour suprême des États-Unis qui interdisent aux États d’appliquer des limites de capacité aux églises qui sont plus restrictives que d’autres entités comme les usines et les écoles», a écrit l’attachée de presse du gouverneur Nora Meyers Sackett dans un communiqué du gouvernement. Bureau de Michelle Lujan Grisham, selon le Las Cruces Sun-News. «Néanmoins, les lieux de culte sont fortement encouragés à protéger leurs fidèles et leurs communautés en adoptant des mesures de distanciation sociale pour renforcer la santé publique et minimiser le risque de propagation virale de leur propre chef», a-t-elle noté.

