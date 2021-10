Le nouveau Microsoft Store de Windows 11 est désormais disponible pour les testeurs de Windows 10

Microsoft est sur le point de publier le nouveau Microsoft Store de Windows 11 pour les utilisateurs de Windows 10. Le fabricant de logiciels a maintenant publié ce nouveau magasin d’applications pour les testeurs de Windows 10 dans l’anneau Release Preview, aux côtés d’une version finale de la prochaine mise à jour Windows 10 de novembre 2021.

Le magasin mis à jour est identique à celui de Windows 11, offrant un meilleur accès aux applications win32, un design plus moderne et toutes les nouvelles applications qui ont récemment fait leur apparition dans le magasin de Microsoft. Ce nouveau Microsoft Store est également plus ouvert qu’auparavant, permettant à des magasins tiers comme Epic Games Store d’être répertoriés.

La nouvelle approche de Microsoft à l’égard de son magasin a également entraîné l’arrivée d’un déluge d’applications, notamment Discord, Zoom, VLC, TeamViewer et Visual Studio Code. N’importe quel navigateur peut également être répertorié dans le magasin maintenant, et jusqu’à présent, Opera et le navigateur Yandex sont disponibles.

Si vous souhaitez tester le nouveau Microsoft Store sur Windows 10, vous devez être sur l’anneau Release Preview Insider. Nous nous attendons à ce que la nouvelle mise à jour du Store arrive pour tous les utilisateurs de Windows 10 dans les semaines à venir.