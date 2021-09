Le nouveau Microsoft Surface pourrait arriver ce mois-ci | La technologie

in

Microsoft pourrait avoir de nouveaux appareils Surface entre les mains. Il a annoncé sur Twitter que le 22 de ce mois, il organisera un événement au cours duquel toutes ses nouvelles seront connues et les alarmes se seront déclenchées.

Microsoft se lance depuis quelques mois. On a d’abord appris le renouvellement de son système d’exploitation et, bien plus tard, la date de sortie. Vous venez de dater un événement auquel de nombreux utilisateurs se rapportent avec l’arrivée de nouveaux ordinateurs portables.

Et, est-ce que Microsoft a une gamme d’appareils appelée Surface. Ces ordinateurs portables et, sur certains modèles, les convertibles à écran tactile, ont généralement un cycle de rafraîchissement quelque peu disparate.

Vous êtes invité.En savoir plus sur le #MicrosoftEvent : https://t.co/tpK3TB8Xxb – Microsoft (@Microsoft) 1er septembre 2021

Il n’y a pas de date exacte chaque année à laquelle ces nouvelles équipes sont présentées, Microsoft les publie généralement dans le monde lorsqu’elles sont prêtes.. Ces nouvelles équipes auraient une date de présentation au monde ce mois-ci.

Microsoft a décidé que le jour de son événement sera le 22 septembre à 17h00 dans l’après-midi péninsulaire en Espagne. Les équipements qu’il peut présenter sont nombreux et les dernières fuites suggèrent qu’un nouveau Surface Duo 2 pourrait même être vu.

Il serait vraiment curieux de voir une deuxième génération d’un appareil qui n’a pas attiré autant d’attention qu’on pourrait le croire au départ. Un autre appareil qui peut être présenté est un ordinateur à utiliser, le Surface Book 4.

Ce dernier appareil serait également différent des ordinateurs Surface que l’entreprise a déjà présentés. Microsoft aurait exclu un format d’écran capable de se séparer du corps de l’appareil et son pari serait pour un appareil avec support.

Il est encore trop tôt pour parler de tout ce que Microsoft peut présenter. Les rumeurs ne précisent pas non plus les appareils que le Redmond pourrait avoir en main. Bien sûr, la seule chose à laquelle il faut s’attendre est que les appareils qui seront commercialisés sortiront Windows 11.

Il faudra attendre le 22 septembre pour connaître toute l’actualité de Microsoft. Nous serons en attente afin que nous puissions vous informer au mieux de tous les appareils qu’il présente.