Le nouveau mini-jeu de Genshin Impact vous récompense pour la cuisson de délicieux poissons

Capture d’écran : miHoYo

Dans le cadre de l’événement en cours Labyrinth Warriors de Genshin Impact, le développeur miHoYo a lancé un jeu Web à durée limitée appelé «Yummy! Barbecue sous les étoiles. Dans ce mini-jeu de cuisine auquel vous pouvez jouer via votre navigateur Internet, les joueurs gagnent des objets en jeu et des primogems (monnaie premium) pour leurs compétences culinaires. C’est une expérience confortable que je recommande de jouer avec des écouteurs, car la musique unique est incroyable.

Issu de l’excellent événement roguelike en cours, Labyrinth Warriors, ce mini-jeu vous permet de cuisiner du poisson et de concocter de nouvelles recettes pour gagner de la mora (la monnaie non premium de Genshin) et potentiellement d’autres récompenses. Pour cuisiner, vous aurez besoin de bois de chauffage et d’assaisonnement, que vous collectez en effectuant des tâches dans votre compte Genshin Impact lié. Ces activités incluent la connexion à Genshin Impact, la réalisation de commissions quotidiennes dans le jeu principal, la dépense de résine (points d’action pouvant être échangés contre des récompenses de défi de combat) et la dépense de mora. Pour obtenir du poisson, eh bien, vous devez attendre que le personnage Hydro Childe les pêche. Il obtient un poisson toutes les six heures, permettant d’obtenir un peu moins de 30 poissons lors de cet événement.

Après avoir obtenu ces poissons, le jeu du barbecue est assez simple. Vous ajoutez des quantités variables d’assaisonnement, puis retirez le poisson du feu après avoir atteint la cuisson souhaitée. Différentes quantités d’assaisonnement ou de cuisson produiront différents types de plats, et le déverrouillage d’une nouvelle recette produira des quantités variables de mora. Les joueurs qui déverrouillent tous les types de recettes de poisson sont récompensés par dix noyaux de cristal, utilisés pour produire de la résine condensée, ce qui rend le broyage des ressources beaucoup plus rapide. Habituellement, ces noyaux ne peuvent être obtenus qu’en quantités quotidiennes limitées.

Le poisson grillé peut être offert à Shiki Taishou, un PNJ que les joueurs rencontrent lors de l’événement Labyrinth Warriors. Comme il est en papier, je ne sais pas comment il mange le poisson grillé. Mais lui donner le poisson débloque des récompenses telles que des livres d’expérience, des minerais d’amélioration d’armes, de la monnaie du jeu, des noyaux de cristal et des primogems.

L’événement culinaire n’est pas le premier événement Web lancé par miHoYo. D’autres tels que « Stone Harbor Treasure Journal », « Slime Paradise » et « The Heron’s Invitation » ont permis aux joueurs de découvrir un contenu supplémentaire de l’histoire de Genshin dans des scénarios « d’univers alternatifs » en dehors du jeu principal.

« Délicieux! Barbeque Under The Stars » a commencé aujourd’hui et se terminera le 7 novembre.