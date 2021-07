Le nouveau ministère indien de la Coopération : ce qu’il offre compte plus que sa naissance

Cette décision met en lumière les coopératives et, avec un leader puissant comme Amit Shah, indique le poids qu’elle doit recevoir. (Fichier image/photo PTI)

Il existe plus de 8 coopératives de lakh de toutes formes et tailles dans tous les secteurs en Inde. Dans un sens absolu, cela peut sembler un grand nombre, mais vu dans le contexte de l’Inde et de sa taille, il est encore très petit et le pays devrait avoir beaucoup plus de coopératives en activité. Pourtant, lorsqu’il a été annoncé qu’un nouveau ministère de la Coopération axé sur les coopératives avait été formé et devait être dirigé par le politicien vétéran Amit Shah, il y avait à la fois des attentes et des réticences, selon à qui on parlait. À une extrémité, il y avait un point de vue complètement cynique que l’orateur lui-même ressentait mais demandait néanmoins : « Est-ce que cela pourrait être une décision qui a des connotations politiques, après tout, il existe de nombreuses coopératives qui sont soutenues par des partis politiques rivaux et, par conséquent, sera-t-il vraiment finissent par les soutenir ? À l’autre extrémité, des points de vue exprimaient un soulagement selon lequel, finalement, on se rend compte que la création de richesses en Inde ne peut pas être vraiment équitable si le mouvement coopératif ne reçoit pas l’importance qui lui revient et c’est ce que la dernière initiative de création d’un ministère séparé semble signaler .

Question de survie

Quel que soit le point de vue, il y a la question de savoir pourquoi cela est fait maintenant. À un moment où les coopératives en Inde mènent une bataille de survie ou comme certains experts le décrivent comme un équivalent de la guerre COVID dans un sens avec certains soit sur le support du ventilateur ou misant sur l’approvisionnement en oxygène et avec seulement quelques-uns en forme et stable, la formation d’un ministère distinct pour les coopératives est de bon augure. Il met l’accent sur les coopératives et avec un leader puissant comme Amit Shah, indique le poids qu’il doit recevoir. Mais alors, ceux qui ont étudié les coopératives en Inde au fil des ans, pensent que les prochaines étapes maintenant seront plus importantes que cette première étape très célébrée.

Comité Vaidyanathan et au-delà

«Avec ce mouvement, les coopératives sont au centre des préoccupations, ce qui est vraiment bienvenu. Cependant, la santé et la revitalisation des coopératives dépendent de la manière dont sont traités les différents éléments cruciaux pour cela », explique YSP Thorat, ancien président de la Banque nationale de l’agriculture et du développement rural (NABARD).

Thorat est un expert dans cet espace. Il a joué un rôle important en tant que membre secrétaire du groupe de travail sur la relance des institutions de crédit coopératives rurales ou du célèbre comité Vaidyanathan de 2004, du nom du président du comité, le professeur A Vaidyanathan, un économiste chevronné et connu comme un ardent défenseur de la qualité des données. et l’analyse empirique.

« Ce qui sera surveillé maintenant », dit-il, « est ce qui arrive aux composants clés. Par exemple, quel sera l’avenir des coopératives de crédit, de sucre et de lait ? C’est sans aucun doute une question politique chargée, mais j’espère que ce que le ministre essaiera de faire, c’est de les ressusciter d’une manière politiquement neutre et équitable. »

Et, même si cela est tenté, les problèmes clés pour traiter avec les coopératives et réussir toute mesure dans cet espace sont liés de manière cruciale à la réalisation d’une réunion d’esprit des gouvernements des États et en particulier des ministres en chef des États. Après tout, il doit être mis en œuvre de manière décentralisée. La façon dont le ministère amène une véritable coopération entre les États et le centre est essentielle et peut donc être l’autre chose qui sera étroitement surveillée par ceux qui souhaitent voir toutes les coopératives en Inde rebondir en bonne santé. Le troisième élément qui est tout aussi essentiel maintenant sera ce qui est fait pour élaborer une feuille de route à ce sujet. Pour cela, le ministre pourrait réunir un groupe de personnes averties, qui pourraient non seulement aider et conseiller, mais aussi aider à élaborer une feuille de route claire et applicable pour la revitalisation des coopératives indiennes. Ce sera, à bien des égards, faire avancer les étapes qui ont été suggérées et initiées par le comité Vaidyanathan.

Pas seulement sur l’agriculture, le lait et le crédit

Ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec les coopératives fondent beaucoup d’espoir sur le nouveau ministère. Ils espèrent que cela pourra aider à faire avancer l’agenda au-delà des coopératives agricoles, laitières, de crédit et de logement. « Les coopératives peuvent être formées n’importe où. Même les restaurants peuvent former une coopérative et accepter la livraison de nourriture à domicile, par exemple, et obtenir la marge au lieu de la laisser à une agence de livraison de nourriture », explique RS Sodhi, directeur général de la Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd (ou connu pour la plupart comme Amul, la marque de produits alimentaires qu’elle commercialise).

Décrivant la décision de créer un nouveau ministère comme un bon début pour un long voyage, dit-il, le modèle coopératif est le plus adapté à l’Inde étant donné que les petits agriculteurs, les travailleurs et les commerçants auxquels il s’adresse et assurent une répartition équitable des richesses et des bénéfices. Amul, dit-il, traite avec 16 millions de producteurs de lait, 1 85 903 coopératives laitières ; 222 coopératives laitières de district ; commercialisé par 28 fédérations nationales de commercialisation.

« Amul est un exemple de la façon dont ces petites personnes peuvent créer une grande entreprise. Nous atteignons 3,6 millions de familles. Si nous prenons d’autres coopératives à l’échelle nationale, nous parlons de plus de 12 millions de familles », dit-il.

Sodhi espère que « le nouveau ministère identifiera les domaines où des entreprises commerciales basées sur des coopératives peuvent être créées, fournira le capital, la technologie et facilitera les affaires ».

Coopératives de femmes

Citant des estimations de la National Cooperative Union of India, qui évalue le nombre total de coopératives dans le pays à plus de 8 lakh, Mirai Chatterjee, présidente de la SEWA Cooperative Federation, basée à Ahmedabad, déclare : « en attendant les détails, quand nous avons entendu dire qu’il allait y avoir un ministère de la Coopération, nous avions de l’espoir parce que nous pensions qu’il y aurait désormais un accent sur les coopératives et la coopération et nous souhaitons particulièrement qu’il y ait un accent sur les coopératives de femmes car elles représentent moins de trois pour cent des 8 coopératives lakh du pays.

En outre, dit-elle, la SEWA (Association des femmes indépendantes) et la Fédération des coopératives SEWA ont préconisé des politiques et des réglementations plus habilitantes pour toutes les coopératives et nous espérons maintenant qu’avec un ministère de la coopération, la question de la création d’un environnement favorable et de la suppression de tout les barrières seront levées.

