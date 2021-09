Le nouveau mode coopératif d’Amazon sur Luna offre un cas d’utilisation intéressant pour le service de cloud gaming

Amazon a annoncé jeudi matin un certain nombre d’ajouts importants à son service de jeux en nuage Luna, notamment une nouvelle collection familiale, un mode «Couch» pour le jeu coopératif et un nouvel avantage pour les membres Amazon Prime.

La nouvelle est arrivée via le blog officiel de Luna, ce qui est apparemment une chose, et met fin à une période de calme relatif pour le service Amazon. Alors que Luna a constamment ajouté plus de titres à sa bibliothèque chaque mois depuis ses débuts en octobre dernier, et propose actuellement 96 jeux dans sa gamme, c’est plutôt calme autrement.

Luna est un service d’abonnement payant qui permet aux utilisateurs de jouer aux jeux vidéo inclus via un navigateur Web compatible ou un appareil intelligent, en les diffusant directement à partir des serveurs d’Amazon. Les jeux de la bibliothèque de Luna sont un large assortiment de titres tiers des dernières années, y compris des succès comme Bloodstained : Legacy of the Night et No More Heroes.

Certains des jeux compatibles avec Luna Couch le 9 septembre. (Capture d’écran Amazon Luna)

Les abonnés ont également la possibilité d’ajouter des chaînes supplémentaires à leur abonnement moyennant des frais supplémentaires, mais jusqu’à jeudi, la seule chaîne disponible était Ubisoft + pour 14,99 $ par mois. Cela débloque l’accès à 36 titres du méga-développeur montréalais, dont plusieurs entrées dans les séries Assassin’s Creed et Far Cry. La grande sortie du mois prochain, Far Cry 6, sera lancée sur Luna à la même date qu’elle apparaît sur d’autres plateformes.

Les mises à jour de jeudi incluent l’ajout d’une nouvelle chaîne, Family, pour 2,99 $ supplémentaires par mois. Cela ajoute 36 jeux adaptés aux enfants à la gamme Luna +, tels que The Adventure Pals, Wandersong, Overcooked et des jeux basés sur les franchises Trollhunters, Garfield et Spongebob Squarepants.

Une nouvelle chaîne axée sur le rétro-gaming est également prévue sur Luna à un moment donné dans un avenir immédiat, avec des éditeurs tels que Atari et SNK attachés.

Les jeux prévus pour la chaîne rétro, selon le blog de Luna, incluent le titre d’arcade classique de Don Bluth en 1983, Dragon’s Lair, le jeu de plateforme Interplay Another World (alias Out of This World) de 1991 et au moins une entrée dans la série The King of Fighters de SNK.

Pour démarrer une session de canapé sur Amazon Luna, appuyez sur la touche shift-tab une fois que vous êtes dans le jeu pour appeler le menu. Les amis devront saisir un code à six chiffres sur amazon.com/lunacouch. (Capture d’écran de Luna)

Une autre nouveauté, Luna Couch, permet aux abonnés d’inviter d’autres joueurs à jouer à distance à des jeux coopératifs et multijoueurs avec eux. Vous pouvez démarrer une session et envoyer des codes d’invitation à des amis à partir du service, et ces amis peuvent se connecter à votre jeu à partir d’appareils compatibles même s’ils ne sont pas eux-mêmes abonnés à Luna.

Il a fallu une seconde pour doper la mécanique, mais j’ai pu organiser une session coopérative décente à travers River City Girls de 2019 avec un ami à travers la ville sans aucun problème réel. RCG, un beat-’em-up dans le style des vieux bagarreurs d’arcade, ne vous permet normalement pas de jouer en ligne avec un ami, mais Luna l’a fait. Nous avons également constaté que des joueurs supplémentaires avec le code pouvaient participer et regarder le jeu en cours, en tant que «mode spectateur» non officiellement pris en charge.

Cela offre un nouveau cas d’utilisation intéressant pour Luna ; comme Rainway, Luna peut “tromper” les jeux uniquement locaux sur son service en permettant le multijoueur en réseau. C’est un créneau étroit, mais potentiellement pratique.

Luna a également annoncé que son service est désormais compatible avec les tablettes et Chromebooks Amazon Fire, en plus des PC, Mac, Fire Tvs, téléphones et tablettes iOS et téléphones Android.

Comme mesure promotionnelle supplémentaire, les abonnés d’Amazon Prime aux États-Unis continentaux ont également eu accès à quatre jeux via Luna – Resident Evil 7, Metro Exodus, Katamari Damacy REROLL et Monster Boy and the Cursed Kingdom – du 9 au 15 septembre. Les jeux sont disponibles et gratuits avec Prime, et ne nécessitent pas d’abonnement Luna pour y accéder.