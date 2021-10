Alors que les utilisateurs et les développeurs acceptent le fait que la rumeur de dernière minute concernant les nouveaux MacBook Pro était vraie, Apple a publié de nouvelles directives sur l’interface humaine expliquant comment les développeurs peuvent tirer le meilleur parti des zones d’écran étendues autour du boîtier de la caméra s’ils pense que leur application en bénéficierait.



Selon la nouvelle documentation, le mode plein écran de macOS Monterey prend automatiquement en compte le boîtier de la caméra en plaçant une barre noire en haut de l’écran pour masquer l’encoche et empêcher le contenu de l’application d’y être placé.

Cependant, macOS inclut également une nouvelle application « mode de compatibilité » pour les MacBooks qui comprend un boîtier de caméra cranté dans le cadre de l’écran. Essentiellement, le nouveau mode empêche les applications de localiser le contenu dans la zone d’encoche en mode plein écran, tout en leur permettant également d’utiliser les zones d’écran de chaque côté.

Sur les Mac qui incluent un boîtier de caméra dans le cadre de l’écran, le système fournit un mode de compatibilité pour empêcher les applications de placer involontairement du contenu dans la région occupée par le boîtier. Lorsque ce mode est actif, le système modifie la zone active de l’affichage pour éviter le boîtier de la caméra. La nouvelle zone active garantit que le contenu de votre application est toujours visible et non masqué par le boîtier de la caméra.



Sur les Mac dotés d’une encoche, le Finder ajoute automatiquement une case à cocher au panneau Obtenir des informations d’une application qui peut être utilisé pour activer ou désactiver manuellement ce nouveau mode de compatibilité. Alternativement, les développeurs peuvent forcer le mode de compatibilité à l’aide de nouvelles propriétés de code qui définissent la zone de sécurité de l’écran et leur permettent d’utiliser les zones de chaque côté de l’encoche pour le contenu actif.

L’inclusion d’une encoche a permis à Apple de rendre les bordures des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces considérablement plus fines par rapport aux modèles 13 et 16 pouces précédents. Les nouveaux écrans Liquid Retina XDR sont également dotés de la technologie ProMotion, qui permet à l’écran de fonctionner jusqu’à 120 Hz et jusqu’à 24 Hz, comme l’iPad Pro.

Les nouveaux MacBook Pro sont disponibles à la commande dès maintenant et commenceront à être expédiés la semaine prochaine, mais les dates de livraison de diverses configurations de MacBook Pro ont déjà glissé, certains modèles de MacBook Pro 16 pouces affichant désormais des dates de livraison allant du 2 au 16 novembre. à partir de la date de livraison initiale du 26 octobre.

