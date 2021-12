Le nouveau mode Musique de Tinder utilise Spotify pour vous aider à trouver votre âme sœur

Tinder double son intégration à Spotify avec un nouveau « mode musique » qu’il déploie pour aider les utilisateurs à vibrer avec des correspondances potentielles.

Alors que Tinder permet déjà aux utilisateurs de publier une chanson « Anthem » sur leur profil grâce à l’intégration avec Spotify, les téléspectateurs doivent généralement naviguer vers le bas et appuyer sur la chanson pour qu’elle commence à jouer. Cependant, avec le nouveau mode Musique de Spotify, l’hymne de l’utilisateur commencera automatiquement à jouer lorsque quelqu’un consultera son profil.

Tinder dit que cela pourrait aider les utilisateurs à trouver des correspondances en fonction de leurs intérêts musicaux, car environ « 40 % de tous les membres de la génération Z dans le monde ont déjà ajouté des hymnes à leurs profils ». Selon Tinder, ces utilisateurs constatent une augmentation de 10% de leurs matchs.

« Maintenant, avec le mode Musique, nos membres peuvent ressentir ce sentiment lorsque vous êtes à une fête et que vous découvrez que quelqu’un d’autre aime les mêmes chansons que vous », a déclaré Kyle Miller, vice-président de l’innovation produit chez Tinder, dans un communiqué. « C’est incroyable de voir à quel point l’ajout de musique en tant qu’autre élément de découverte élève toute l’expérience sur Tinder. Les chansons sont profondément personnelles et le mode Musique est un endroit pour susciter quelque chose de nouveau à travers la musique. »

Le mode Musique sera disponible dans l’onglet Explorer, une collection de différents espaces qui regroupent les profils en fonction de diverses catégories. Explore a été lancé en septembre pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur des personnes susceptibles de partager les mêmes intérêts. Le nouveau mode Musique n’est que le dernier espace qui sera ajouté à Explore, et il sera disponible dans le monde « dans les semaines à venir » sur iOS et les meilleurs téléphones Android.

Des fans de The Midnight en quête d’amour ?

