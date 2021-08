Le nouveau modèle PS5 résoudra-t-il les problèmes Wi-Fi de longue date de Sony ?

Ratchet peut tout réparer. Image : Sony / Kotaku

La PlayStation 5 est un gros et beau matériel, mais ce n’est pas sans problèmes… des problèmes tels que les connexions Wi-Fi disparaissent complètement jusqu’à ce que le système soit éteint puis rallumé. C’est un problème que de nombreux propriétaires de PS5 ont rencontré depuis le lancement, et bien qu’il existe des solutions de contournement, il serait bien que le nouveau modèle de console avec son module Wi-Fi potentiellement différent résolve complètement le problème.

Une minute, la PlayStation 5 se met en réseau comme un champion. Le suivant, je ne peux pas me connecter et quand je vais réinitialiser ma connexion Wi-Fi, la console ne trouve aucun point d’accès, bien que je vive dans un complexe d’appartements et que je sois entouré de routeurs sans fil avec des noms comme “MoFi” et “realtannggyy . ” Tout le reste de ma maison qui se connecte au Wi-Fi, de ma Xbox Series X à ma lampe sans doute intelligente, peut voir le réseau Wi-Fi. La seule façon de faire en sorte que la PS5 revoie les réseaux Wi-Fi est de l’éteindre complètement, puis de la rallumer.

C’est le problème que j’ai eu avec ma PS5 en décembre 2020, et je n’étais pas seul. De nombreux utilisateurs de Reddit avaient le problème. En parcourant ce fil Reddit, le problème persiste jusqu’en mars de l’année dernière. Plus récemment, la critique de jeux Janet Garcia a posé des questions sur le problème sur Twitter, obtenant plusieurs réponses indiquant que d’autres traversaient toujours exactement la même chose.

La meilleure solution au problème est, bien sûr, d’utiliser une connexion filaire plus rapide et plus stable, mais tout le monde n’est pas en mesure de le faire. D’autres ont suggéré qu’il s’agissait d’un problème avec les connexions Wi-Fi 2,4 GHz par rapport à 5 GHz, et forcer votre PS5 à se connecter uniquement via 2,4 GHz pourrait le résoudre.

G/O Media peut toucher une commission

Ce qui a fonctionné pour moi, c’est la solution détaillée dans ce fil Reddit, qui pose que le problème réside dans la prise en charge de la version 6 du protocole Internet, également connue sous le nom d’IPv6. J’ai fini par désactiver IPv6 sur mon routeur sans fil et ma PlayStation 5 se connecte sans problème depuis.

C’est néanmoins un problème frustrant, mais il y a peut-être de l’espoir à l’horizon pour les futurs propriétaires de PS5 lorsque le nouveau modèle récemment confirmé commencera à être déployé. En plus de la fixation de la vis du support embêtante, des rapports de mai suggèrent que le nouveau modèle pourrait également recevoir un nouvel adaptateur sans fil. La principale différence entre le nouveau module sans fil du modèle AW-XM501 et le module J20H100 d’origine est le gain d’antenne, qui ne devrait pas affecter la vitesse mais pourrait certainement affecter la connectivité.

Nous avons contacté Sony au sujet du potentiel d’un correctif Wi-Fi à venir dans le nouveau modèle de matériel PS5, et nous mettrons à jour ce message si la société répond. En attendant, si vous rencontrez des problèmes de réseau similaires, essayez ces correctifs. Ou procurez-vous simplement un long câble réseau et un joli tapis sous lequel le cacher.