Le nouveau modèle PS5 sorti en Australie pèse moins que l’original

Capture d’écran : Insomniaque

En Australie, certaines personnes ont trouvé de nouveaux modèles PS5 vendus dans les magasins. Mais ne soyez pas trop excité. Ces nouvelles révisions de la console n’ajoutent pas de disques durs plus gros ou de matériel plus puissant. Au lieu de cela, ces nouvelles révisions semblent n’apporter que quelques modifications mineures, notamment le remplacement d’une seule vis.

Tel que rapporté par Press Start, un magasin de jeux basé en Australie, ces nouveaux modèles PS5 ont été expédiés dans le pays la semaine dernière. Apparemment, Press Start pense que l’Australie est le premier pays à recevoir des livraisons des nouveaux modèles. Ces nouvelles consoles arborent un schéma de numérotation des modèles légèrement modifié, avec CFI-11XX. (Les consoles PS5 de lancement d’origine utilisent CFI-1XXX.) Ces modèles de console semblent être presque identiques. Un petit changement est une nouvelle vis utilisée pour fixer la PS5 à son support. Auparavant, cette vis ne pouvait être serrée ou desserrée qu’à l’aide d’un outil. Maintenant, la petite vis a été changée et vous pouvez tout faire à la main. Quel temps pour vivre.

En fait, je comprends tout à fait ce petit changement. L’installation du support sur ma PS5 était pénible, entre sa forme étrange et la vis difficile à visser. Peut-être que cette nouvelle vis améliorée sera une petite amélioration de la qualité de vie.

Il semble également que ces nouveaux modèles, disponibles à la fois en version numérique et en version disque, pèsent environ 10 onces. ou 300 g de moins que les consoles PS5 d’origine. À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce qui est ou n’est pas dans ces consoles qui peuvent expliquer la différence de poids. Il n’y a pas que la nouvelle vis ! Sony a gardé le silence sur ces changements et n’a pas publié beaucoup d’informations publiques à leur sujet.

En mai, un nouveau module de communication sans fil a été enregistré par Sony pour une utilisation dans un nouveau modèle PS5. Le nouveau module remplace le module wifi J20H100 utilisé dans toutes les machines de lancement PS5. Mais jusqu’à ce que quelqu’un avec les compétences et les outils mette la main sur l’une de ces nouvelles PS5 australiennes, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si ce module est là et si cela explique la différence de poids.

En attendant, si vous êtes toujours à la recherche d’une PS5, bonne chance ! Sony s’attend à ce que les pénuries de consoles soient un problème jusqu’à l’année prochaine, car la pandémie et une pénurie mondiale de puces en cours rendent difficile pour les entreprises de produire et d’expédier des appareils électroniques. Ne vous inquiétez pas, vous n’avez toujours pas besoin d’une PS5. Vous avez beaucoup de jeux dans votre backlog que vous devez finir de toute façon. Et maintenant que vous avez attendu près d’un an, vous obtenez une belle nouvelle vis dans votre PS5. Voyez, de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent.