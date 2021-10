Le nouveau monde aurait à nouveau causé des problèmes de GPU pour certains joueurs

in

Il y a eu une nouvelle série de rapports sur le MMO New World d’Amazon provoquant le plantage ou l’échec complet des cartes graphiques. Un problème similaire s’est produit lors de la version bêta de New World au cours de laquelle les RTX 3090 se brisaient, peut-être en raison du menu des paramètres ayant une fréquence d’images non plafonnée. Le problème semblait limité aux cartes EVGA, qui ont été rapidement remplacées.

Tel que rapporté par PC Gamer, il semble que la carte EVGA RTX 3090 FTW Ultra et le Gigabyte RTX 3080 Ti aient des problèmes, dans certains cas. Ces rapports, ainsi que le plantage de certaines cartes graphiques, sont apparus sur Reddit et les forums New World. PowerGPU a également publié un tweet indiquant qu’il a commencé à recevoir des rapports sur les GPU défaillants.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, un représentant d’Amazon a déclaré qu’il n’avait pas d’informations supplémentaires sur le problème,

Winfuture (via PC Gamer) a signalé qu’il avait eu des problèmes avec un Gigabyte RTX 3090 en raison de divers processus dans le jeu qui pourraient exercer une pression supplémentaire sur la carte. Ces pics provoquent un maximum de GPU et, dans le cas de Winfuture, bloquent la carte graphique. L’un des domaines où cela se produit semble être le menu des paramètres. Chaque fois qu’un paramètre graphique est modifié, le jeu effectue une actualisation brutale et recharge à nouveau toute la scène, ce qui aurait mis une pression supplémentaire sur le GPU.

Il est important de noter que les cartes EVGA qui ont été remplacées pendant la version bêta présentaient des problèmes de fabrication, ce qui n’était pas présent dans toutes les cartes. Lorsqu’on lui a demandé de commenter les nouveaux cas, un représentant d’Amazon a déclaré qu’il n’avait pas d’informations supplémentaires sur le problème et a rappelé la déclaration précédente d’EVGA.

Le nouveau monde d’Amazon a pris un bon départ, cependant, il a eu des problèmes de serveur et de longues files d’attente. Amazon a annoncé avoir atteint 1 million de joueurs au lancement et s’efforce d’augmenter la capacité du serveur.

